11:25 03 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.27
  • USD17.51
  • RUB0.27
  • RON4.03
  • UAH0.73
Поиск
Патроны

"Взрывной" приговор: молдаванин обвинен в контрабанде боеприпасов

© Photo: Poliția Republicii Moldova
Общество
Получить короткую ссылку
87 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/1744/60/17446010.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20191203/28407816/vzryvnoy-prigovor-moldavanin-obvinyaetsya-v-kontrabande-boepripasov.html

В городе Рыльске Курской области 47-летнему гражданину Молдовы вынесли приговор по уголовному делу о контрабанде пороха и патронов.

КИШИНЕВ, 3 декабря – Sputnik, Анна Руссу. Рыльский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Молдовы, который обвиняется в совершении контрабанды взрывчатых веществ и боеприпасов, передают российские СМИ. 

Высокоразвитые радиационные мониторы для обнаружения ядерной контрабанды
© AFP 2019 / Stephen Chernin
На границах Молдовы установлены системы обнаружения ядерной контрабанды

Следствие доказало, что мужчина находился на территории Российской Федерации с целью осуществления трудовой деятельности. В январе 2019 года он нашел пакет с охотничьими патронами и порохом на одном из полигонов для складирования твердых бытовых отходов в Московской области. Мужчина спрятал опасные предметы в пакет со стиральным порошком, чтобы впоследствии вывезти их в Молдову.

При прохождении таможенного контроля в багаже нарушителя были обнаружены 95 охотничьих патронов и 10,6 граммов пороха.

Согласно судебному приговору, ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

"Лесные братья" в Кишиневе - обнаружен схрон с боеприпасами


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Огни гирлянд зажжены - в Кишиневе начались новогодние торжества
Одна ёлка на всех: в Кишиневе начались новогодние торжества
Путин и Си Цзиньпин открыли газопровод Сила Сибири
Путин и Си Цзиньпин открыли газопровод "Сила Сибири"
Все руководители Прокуратуры Республики Молдова
Все главы Генеральной прокуратуры Молдовы

БОМОНД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться