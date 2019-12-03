"Взрывной" приговор: молдаванин обвинен в контрабанде боеприпасов

В городе Рыльске Курской области 47-летнему гражданину Молдовы вынесли приговор по уголовному делу о контрабанде пороха и патронов.

КИШИНЕВ, 3 декабря – Sputnik, Анна Руссу. Рыльский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Молдовы, который обвиняется в совершении контрабанды взрывчатых веществ и боеприпасов, передают российские СМИ.

Следствие доказало, что мужчина находился на территории Российской Федерации с целью осуществления трудовой деятельности. В январе 2019 года он нашел пакет с охотничьими патронами и порохом на одном из полигонов для складирования твердых бытовых отходов в Московской области. Мужчина спрятал опасные предметы в пакет со стиральным порошком, чтобы впоследствии вывезти их в Молдову.

При прохождении таможенного контроля в багаже нарушителя были обнаружены 95 охотничьих патронов и 10,6 граммов пороха.

Согласно судебному приговору, ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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