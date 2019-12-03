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Засуха в Центральной Европе с борта МКС.

Самое жаркое десятилетие в истории человечества: именно в нем мы живем

© Photo: Twitter/Alexander Gerst
Общество
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Sputnik Молдова
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Наиболее "горячим" был 2016 год, 2019 займет второе или третье место среди самых теплых лет за все время инструментальным измерений.

КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Декада 2010-2019 может стать самой жаркой с момента начала метеонаблюдений, предупреждает Всемирная метеорологическая организация (ВМО) в докладе, представленном на конференции по климату в Мадриде COP25.

В 2019 году мировая температура (данные с января по октябрь) примерно на 1,1 градус выше, чем в среднем в доиндустриальную эпоху. 2019 год займет второе или третье место среди самых теплых лет за всю историю наблюдений. Самым жарким годом остается 2016 год.

"Средние температуры за пятилетний (2015—2019 годы) и десятилетний (2010—2019 годы) периоды почти наверняка будут самыми высокими за всю историю наблюдений. По данным Всемирной метеорологической организации, 2019 год будет вторым или третьим в числе самых теплых лет в истории человечества", - заявили в организации.

Дрейфующий во фьорде айсберг, Гренландия
© REUTERS / Lucas Jackson
Последствия изменений климата: ледники в Гренландии начали таять
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Концентрация углекислого газа в атмосфере в 2018 году достигла рекордного уровня, составившего 407,8 части на миллион, и продолжала расти в 2019 году, подъем уровня моря продолжал повышаться из-за таяния ледников в Гренландии и Антарктиде.

"В Антарктиде в некоторые месяцы 2019 года отмечены рекордно низкие значения протяженности морского льда", - говорится в документе.

Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25) проходит в Мадриде со 2 по 13 декабря под председательством Чили. В ней принимают участие представители почти 200 стран, на мероприятие аккредитовались около 30 тысяч человек.

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