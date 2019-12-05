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Конкурс красоты

Событие в иллюстрациях: девушка из Молдовы стала "Мисс Румыния-2019"

© Sputnik / Алексей Филиппов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20191205/28440720/devushka-iz-moldovy-zavoevala-titul-miss-rumyniya-2019.html

Самые красивые девушки - в Молдове. Подтверждением может служить и тот факт, что два года подряд уроженки нашей республики уверенно побеждают в главном конкурсе красоты Румынии.

КИШИНЕВ, 5 дек – Sputnik. Студентка из Молдовы Екатерина Емельянова стала обладательницей титула "Мисс Румыния-2019".

Победительнице всего 19 лет, но она уже работает моделью.

На престижном конкурсе в Румынии ей вручили корону, а также другие подарки от спонсоров: драгоценности из золота и бриллиантов.

Примечательно, что второе место занята еще одна уроженка Молдовы - 18-летняя Феличия Урсан.

Стоит отметить, что корону Катерине Емельяновой вручала победительница Мисс Румыния-2018 Валерия Ворническу, которая также является нашей землячкой.

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Теги:
конкурс красоты, Румыния


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