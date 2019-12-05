Событие в иллюстрациях: девушка из Молдовы стала "Мисс Румыния-2019"

КИШИНЕВ, 5 дек – Sputnik. Студентка из Молдовы Екатерина Емельянова стала обладательницей титула "Мисс Румыния-2019".
Победительнице всего 19 лет, но она уже работает моделью.
На престижном конкурсе в Румынии ей вручили корону, а также другие подарки от спонсоров: драгоценности из золота и бриллиантов.
Примечательно, что второе место занята еще одна уроженка Молдовы - 18-летняя Феличия Урсан.
Стоит отметить, что корону Катерине Емельяновой вручала победительница Мисс Румыния-2018 Валерия Ворническу, которая также является нашей землячкой.
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