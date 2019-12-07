Главы МИД 11 стран: священный долг – беречь правду о Второй мировой войне

Подвиг воинов-победителей Второй мировой войны и их беззаветная жертвенность должны быть вечным наказом грядущим поколениям – крепить мир на принципах справедливости, равенства и неделимости безопасности, говорится в тексте совместного заявление глав МИД 11 стран.

КИШИНЕВ, 7 дек - Sputnik. Главы внешнеполитических ведомств 11 стран, в том числе Молдовы и России, приняли совместное заявление по случаю 75-летия Победы во Второй мировой войне в рамках 26-й встречи Совета министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ, прошедшей 5-6 декабря в Братиславе.

"Дорогами памяти" – гильзы с молдавской землей передали в Россию - видео>>>

В числе поддержавших заявления - руководители МИД Молдовы, России, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, сообщили в субботу в министерстве иностранных дел РФ.

В заявлении сказано, что в 2020 году мир будет отмечать 75-летие Победы во Второй мировой войне - "одного из самых жестоких и кровопролитных конфликтов в истории, унесшего десятки миллионов жизней и причинившего чудовищные страдания человечеству".

"Победить нацизм удалось благодаря нерушимому единству и сплоченности наших народов, совместной борьбе стран антигитлеровской коалиции. Мы помним о всех тех, кто проявил беспримерное мужество на фронте и в тылу и спас нашу цивилизацию от гибели. Склоняем головы перед памятью подвига антифашистского подполья, жертв "лагерей смерти" и блокад мирных городов", - говорится в тексте документа.

Там также сказано, что "священный долг – беречь историческую правду".

"Считаем кощунством любые проявления неуважения к памятникам солдат и полководцев Красной Армии, надругательства над могилами отдавших жизни за освобождение Европы от нацистов. Вандализм в отношении таких мемориальных объектов не имеет оправдания. Призываем все страны чтить память о героях-освободителях и поддерживать в надлежащем состоянии воинские захоронения", - сказано в совместном заявлении.

Также 11 стран решительно осуждают попытки фальсификации итогов Второй мировой войны.

"Возмущены устремлениями некоторых стран по реабилитации и героизации нацистских преступников и их пособников. Исходим из необходимости неукоснительного соблюдения решений Международного военного трибунала в Нюрнберге, не имеющих срока давности. Замалчивание преступлений на почве этнической и религиозной ненависти неминуемо приведет мир к новой катастрофе", - сказано в тексте.

Через 75 лет награда, найденная в молдавской земле, возвращается в семью героя>>>

В документе отмечена важность принятия на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюции "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

"История продемонстрировала опасность потакания национализму, нетерпимости, дискриминации, экстремизму и ненависти на этнической, расовой и религиозной основе. Признаем значение Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказания за него 1948 года в качестве важного международного инструмента", - говорится в заявлении.

Подписавшие документ страны подтвердили "приверженность идее свободного, демократического, общего и неделимого евроатлантического и евразийского сообщества безопасности". "Подвиг воинов-победителей Второй мировой войны и их беззаветная жертвенность должны быть вечным наказом грядущим поколениям – крепить мир на принципах справедливости, равенства и неделимости безопасности", - сказано в заявлении.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK