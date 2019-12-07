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Ион Чебан

Примар Кишинева принял участие в международном форуме в Киеве

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20191207/28470171/primar-chisinau-prinyal-uchastie-v-mezhdunarodnom-forume-kiev.html

Столичный градоначальник рассказал, о чем он говорил в столице Украины и какой документ подписал на полях международного форума.

КИШИНЕВ, 7 дек - Sputnik. Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан принял участие в Международном форуме "Лидерство городов в ответ на эпидемии ВИЧ/СПИДа и туберкулеза".

"Заявил в рамках дискуссионной панели, что эта проблема должна решаться многогранно, необходимо создавать более благоприятные условия для лечения, а также сосредоточиться на профилактике этих заболеваний", - написал Чебан в субботу на своей странице в Facebook.

В то же время, как считает примар Кишинева, необходимо организовывать информационные и образовательные кампании.

"Подписал вместе с другими городами декларацию "Zero TB". Также Кишиневу вручили премию "В твоих силах", которая присуждается городам, где регистрируются прогресс в борьбе с ВИЧ и туберкулезом. В наших силах заботиться о здоровье всех путем создания программ по их продвижению на мировом уровне", - добавил Чебан.

Кроме Кишинева декларацию подписали Киев, Ош, Бишкек и Светлогорск (Республика Беларусь).

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан с 6 декабря находится с визитом в Киеве. Свой первый зарубежный визит в должности столичного градоначальника он совершил в Москву.

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