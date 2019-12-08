Автогороскоп-2020: кому быть полегче на поворотах, а кому - дальнюю дорогу

Опытные водители должны готовиться к дальним поездкам: 2020 год будет богат на неожиданные путешествия.

Овен

Спокойно и уверенно – таким должен быть девиз Овнов-автолюбителей на 2020-й. Звезды не советуют суетиться на дороге. Когда трафик плотный, велики риски мелких аварий. Они безопасны для здоровья, но неприятны для кошелька. В середине года некоторых представителей этого знака Зодиака ждет дальнее автопутешествие. Не забудьте досконально проверить машину перед поездкой. Звезды обещают незабываемые впечатления и интересный опыт. Перед дорогой не забудьте хорошо выспаться и вовремя отдыхать. Тогда путешествие не будет утомительным.

Телец

Представители этого знака Зодиака сосредоточены на своей цели. Они редко отвлекаются за рулем на посторонние разговоры, музыку и другие внешние раздражители. Звезды советуют и впредь придерживаться этих принципов. Они помогут избежать дискомфорта на дороге. Спокойствие и уверенность гарантируют безопасную езду в течение всего года. Гороскоп на 2020 год предупреждает о том, что нужно быть внимательным к мелочам. Например, не забывать о том, что нужно пристегнуть ремень. Иначе придется потрать время на объяснения с патрульными инспекторами.

Близнецы

Подучите правила дорожного движения. В 2020 году могут возникнуть спорные ситуации, которые потребуют от Близнецов хорошего знания законов. Представители этого знака Зодиака умеют убеждать окружающих в своей правоте, поэтому из любой ситуации в конечном итоге выйдут победителями. В наступающем году вождение, как и прежде, будет доставлять удовольствие. Для многих Близнецов это – способ остаться наедине с собой и разложить все мысли по полочкам. Возможностей для этого будет более, чем достаточно. Близнецы в наступающем году будут чаще, чем обычно, садиться за руль, как по личным делам, так и по работе.

Рак

Череда мелких неприятностей осталась в прошлом. В 2020 году Раков больше не будут беспокоить мелкие штрафы за незначительные превышения или царапины, оставленные на парковке. В год Крысы представители этого знака Зодиака станут настоящими дорожными везунчиками. Ничто и никто не помешает им ездить с ветерком. Повышенную внимательность надо проявлять с мая по август. На пути может встретиться бдительный дорожный инспектор. Звезды не советуют решать проблемы в обход закона. Проще говоря – не давайте взятки полицейским. Это может быть опасно!

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Лев

Представители этого знака Зодиака любят произвести впечатление на окружающих. Главный помощник в этом приличный автомобиль. В 2020-м году многие представители этого знака Зодиака соберутся на авторынок или в автомобильный салон. Выбирать новую машину Львы начнут еще в феврале. Однако принять окончательное решение о покупке нового железного коня будет не очень просто. Львы тщательно отнесутся к этому вопросу. Они будут придавать огромное значение каждой мелочи. Машину своей мечты лучше приобретать в середине сентября.

Дева

Хороший год для начинающих автоводителей. Хозяйка года – Белая металлическая Крыса будет всячески оберегать тех, кто недавно сел за руль. Девы наберутся опыта и быстро станут асами в вождении. Для тех представителей этого знака Зодиака, которые давно крутят баранку, 2020 год пройдет вполне спокойно, без потрясений на дорогах. Звезды рекомендуют во время езды быть максимально собранными и сконцентрированными. Старайтесь во время вождения не отвлекаться на разговоры с пассажирами и мобильный телефон.

Весы

Представители этого знака Зодиака любят водить вежливо и аккуратно. Они редко нарушают правила дорожного движения. Хотя иногда позволяют себе отойти от собственных принципов и немного полихачить. Звезды советуют Весам проявлять максимальную осторожность в зимний период. Особенно это касается поездок на дальние дистанции. Старайтесь не превышать скорость, внимательно следите за тем, чтобы дорожное полотно не было скользким. Весной представители этого знака получат максимум удовольствия от езды. Гороскоп на 2020 год предрекает множество вылазок на природу, а также краткосрочные поездки к морю на собственной машине.

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Скорпион

Скорпионы – отличные водители. Они хорошо ориентируются в незнакомой местности. Такие навыки пригодятся представителям этого знака в наступающем году. Их ждут внезапные поездки в чужие города, как в родной стране, так и за ее пределами. Скорпионы получат новый опыт в вождении. Гороскоп на 2020-й советует тщательно продумывать маршрут перед каждым путешествием. Помимо навигатора на всякий случай приобрести карту. Есть риски намотать пару десятков лишних километров в поисках точки назначения. В целом год благоприятный для автоводителей. Машина не доставит лишних хлопот.

Стрелец

Риску и азарту не место на дороге - предупреждает Стрельцов гороскоп на 2020-й. Хозяйка года Белая металлическая крыса несколько суетлива, что это качество может передаться. Звезды советуют Стрельцам сдерживать эмоции и не обращать внимание на дорожных хамов. Представители этого знака Зодиака в следующем году много времени уделят обслуживанию своей машины. И дело вовсе не в том, что она начнет ломаться. Просто пришло время "подлечить" надежного друга: провести профилактику и заменить некоторые детали. Ваша машина вам будет благодарна за заботу и отплатит верной службой.

Козерог

Звезды советуют умерить пыл и не искать разрядки, садясь за руль. Козероги – хорошие водители, они ловко умеют избегать аварийных ситуаций. Однако рисковать и полагаться только на удачу не стоит. Важно трезво оценивать дорожную обстановку. В январе звезды советуют реже садиться за руль собственного автомобиля. Источником неприятностей может стать чужая невнимательность. В целом год пройдет спокойно, без серьезных эксцессов. Любимая машина не подведет. Серьезные затраты на ее обслуживание не ожидаются. Некоторые Козероги захотят улучшить внешний вид своего автомобиля.

Водолей

Забудьте об СМС за рулем и разговорах по телефону. Невнимательность обойдется дорого. Единственной причиной неприятностей на дорогах может стать небрежное отношение к езде. В остальном Водолеи будут находиться под защитой Белой металлической Крысы. Снежные заносы, автохамы, дорожные ямы - все это минует Вас стороной. Осенью ездить придется намного чаще, чем обычно. Близким людям понадобится ваша помощь и участие в личных делах. Звезды советуют заботиться о своем автомобиле своевременно и не откладывать на потом текущий ремонт.

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Рыбы

Весь 2019 год представители этого знака Зодиака мечтали сменить автомобиль. По мере накопления денег, растут и амбиции. В 2020-м Рыбы будут обращать внимание только на комфортные и престижные марки. В вопросе покупки новой машины главное - рассчитать свои возможности. Не стоит брать непосильные кредиты и лезть в долги. Те, кто найдет свой идеальный баланс между ценой и качеством, будут долго и с удовольствием ездить на новой машине. При своевременном обслуживании она станет верной и выносливой лошадкой на многие годы вперед.

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