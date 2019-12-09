Ион Кику выразил соболезнования в связи с пожаром в Одессе

На Украине был объявлен траур по погибшим в огне. Полиция рассматривает две версии в деле о пожаре: неисправность проводки и поджог.

КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. Глава молдавского правительства Ион Кику передал слова соболезнования украинскому коллеге Алексею Хончаруку в связи с трагедией в Одессе.

В Одессе 4 декабря произошел пожар в старинном здании на улице Троицкой, 25. Пожар начался в помещениях экономического колледжа. По состоянию на 8 декабря подтверждена гибель 10 человек.

"Я выражаю свое сострадание в связи с потерей жизней десяти человек в результате пожара, произошедшего 4 декабря в Одессе. Передаю самые искренние соболезнования их семьям и близким. В эти скорбные минуты я думаю обо всех, кто пострадал в этой ужасной трагедии. Боль утраты невозможно выразить словами", - говорится в послании Иона Кику.

На Украине был объявлен траур по погибшим в огне. Полиция рассматривает две версии в деле о пожаре: неисправность проводки и поджог. Седьмого декабря сотрудники полиции установили первых подозреваемых, готовится сообщение о подозрении двум лицам.

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