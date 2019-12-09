США перебросят в Европу 20 тысяч военных для участия в учениях

Американский генерал Шон Барнаби заявил, что предстоит самое крупное размещение американских военных в Европе за последние 25 лет.

КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. Двадцать тысяч военных в Европу временно перебросят США для участия в масштабных учениях "Защитник Европы 2020" (Defender Europe) весной 2020 года и ряде других учений. Об этом заявил журналистам бригадный генерал Шон Барнаби, пишет РИА Новости.

"Мы доставим 20 тысяч американских солдат из США в Европу, и мы распределим их по странам Европы для участия в менее масштабных учениях… Это самое крупное размещение американских военных в Европе за последние 25 лет", - сказал Барнаби.

Американский генерал перечислил такие учения, как "Быстрый ответ" (Quick response), "Удар клинка" (Saber Strike), "Дух союзничества" (Allied spirit), "Динамичный фронт" (Dynamic front). По его словам, переброска сил будет проведена в феврале-апреле 2020 года.

"Конечно, когда эти учения будут закончены, американские военные будут возвращены к местам дислоцирования в США", - добавил генерал.

Он сообщил, что возвращение сил в США по итогам учений будет проведено как можно быстрее. При этом генерал, отвечая на вопрос о привязке этих учений к угрозе от России, подчеркнул, что учения не направлены против какой-либо конкретной страны, а имеют своей целью отработку взаимодействия и логистики на разных уровнях и будут сосредоточены на "стратегической готовности".

Военные США вместе с техникой отбудут из портов четырех штатов и прибудут в шесть европейских стран, откуда будут разными видами транспорта доставлены к месту проведения учений. Оценка способности европейских союзников при необходимости обеспечить подобную логистику тоже является одной из целей, сказал генерал.

Всего в учениях "Защитник Европы 2020" примут участие около 37 тысяч военных из разных стран. Только американские военные планируют задействовать 13 тысяч единиц техники.

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