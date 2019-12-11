Похороны Лужкова пройдут 12 декабря

КИШИНЕВ, 11 дек - Sputnik. Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронят 12 декабря на Новодевичьем кладбище, сообщили в пресс-службе мэра российской столицы.
Похороны начнутся в 15.30.
Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 в Москве. Он был вторым мэром российской столицы с 6 июня 1992 года. Фактически занимал должность градоначальника на протяжении 18 лет и был уволен осенью 2010 года "в связи с утратой доверия президента России Дмитрия Медведева".
Тем не менее, в 2016 году Владимир Путин наградил Лужкова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени с формулировкой "За активную общественную деятельность". Целых 9 лет (2001-2010 годы) Лужков занимал пост сопредседателя Высшего совета партии "Единая Россия", однако покинул его сразу после отставки с поста мэра.
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