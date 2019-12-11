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Парк Галицкого у стадиона Краснодар, награжденный международной премией Urban Parks Awards, которая присуждается за вклад в развитие парков и общественных пространств.

Какой город России признан "самым удобным", и как прореагировали его власти

© Sputnik / Vitaly Timkiv
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20191211/28512303/kakoy-gorod-russia-priznan-samym-udobnym-i-kak-proreagirovali-ego-vlasti.html

Исследование о самых комфортных и доступных для жизни городах России осуществил институт территориального развития " Урбаника ".

КИШИНЕВ, 11 дек - Sputnik. Власти Краснодара считают авансом признание города самым удобным в России и продолжат улучшать инфраструктуру для комфорта жителей, сообщил РИА Новости мэр краевой столицы Евгений Первышов.

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Ранее издание РБК опубликовало результаты исследовании института территориального развития " Урбаника " о самых комфортных и доступных для жизни городах России. Возглавил список Краснодар.

По мнению авторов рейтинга, столица региона активно развивается в течение 10-15 лет, там доступное по стоимости жилье и благоприятный климат.

"Первое место — это всегда приятно, но нужно оставаться реалистами. Для меня Краснодар по праву будет считаться самым комфортным городом, когда таким его будут называть сами краснодарцы. Признание города самым комфортным в России — это некий аванс, показывающий, что мы движемся в нужном направлении", - прокомментировал мэр показатели рейтинга.

© Sputnik / Vitaly Timkiv
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По его словам, в настоящее время в Краснодаре идут масштабные перемены, в том числе в рамках реализации федеральных программ и при личной поддержке губернатора Вениамина Кондратьева.

"Мы ремонтируем дороги, приводим в порядок скверы и парки, улучшаем ситуацию на дорогах, обновляем общественный транспорт. Но помимо текущих дел смотрим и в будущее — планируем новые дороги и трамвайные линии, новую набережную, зелёные зоны, промышленные кластеры и социальные объекты", - заключил глава города.

В первой пятерке также фигурируют Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга. Москва расположилась в рейтинге лишь на 52-м месте.

Каждый город мог набрать в рейтинге 100 баллов, которые складывались из показателей двух групп, в рамках которых оценивалось качество городской среды и учитывалась стоимость услуг.

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