Список могут расширить: как получить гражданство РФ по упрощенной процедуре

В министерстве внутренних дел России не исключают расширения списка стран СНГ, которым упростят получение гражданства РФ.

КИШИНЕВ, 12 дек - Sputnik. Замминистра внутренних дел России, статс-секретарь Игорь Зубов считает, что со временем отмена собеседования при приеме в гражданство, помимо Белоруссии и Украины, может коснуться и других стран СНГ.

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Госдума 12 декабря приняла в первом чтении законопроект, предлагающий отменить собеседование при приеме в гражданство РФ для граждан Украины и Белоруссии, свободно говорящих по-русски.

Во время обсуждения на заседании в Госдуме, как отмечает РИА Новости , депутаты поинтересовались у представителя МВД, почему изменить законодательство планируется только для граждан Украины и Белоруссии, не включив в их число, например, Казахстан, Армению, Азербайджан, Киргизию, Молдову и Узбекистан.

"Я хочу напомнить, когда-то на Украине, …а в Беларуси и сейчас русский язык является государственным. И большинство людей, которые претендуют там (на получение российского гражданства – ред.), имеют соответствующие документы, вынуждены были предоставлять, доказывать и т.д. Что касается иных категорий, я думаю, что время придет, наверное, и для других наших соотечественников, которые свободно владеют русским языком", - ответил Зубов.

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