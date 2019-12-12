Есть ли цензура на ТВ, и допустимы ли шутки про Путина: ответы Пескова

КИШИНЕВ, 12 дек - Sputnik. Представители СМИ спросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, действительно ли на российском ТВ цензура крепчает и правда ли, что имя главы государства нельзя упоминать в шутках, звучащих в эфире телеканалов.
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Ранее участник команды КВН "Уральские пельмени" Дмитрий Брекоткин заявил, что цензуры на телевидении стало больше, сначала про президента можно было шутить, а сейчас нет.
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"На первую часть ответ отрицательный, на вторую тоже отрицательный", - ответил Песков.
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