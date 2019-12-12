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Никто не ожидал: Молдова вырывается в мировые лидеры по этому показателю

© AFP 2019 / Susanne Lindholm
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20191212/28526444/nikto-ne-ozhidal-moldova-vyryvaetsya-v-mirovye-lidery-po-etomu-pokazatelyu.html

Республика прочно обосновалась в мировом топ-3 по ценовой доступности интернета, впереди лишь Россия и Украина.

КИШИНЕВ, 12 дек - Sputnik. Граждане Молдовы могут сетовать на что угодно, но только не на услуги интернета. Мало того, что наша республика занимает одно из лидирующих мест в Европе по технической доступности глобальной "паутины", так и стоимость пребывания в интернет-пространстве для жителей и гостей страны сравнительно невелика. 

Ноутбук
© AP Photo / Jeff White
НАРЭКИТ: две трети граждан Молдовы выбирают высокоскоростной интернет

Специализированная платформа провела анализ средней скорости интернета в 62 государствах мира, выяснив, что оптимальным показателем, по которому следует проводить расчет, является 100 мегабит в секунду (Мбит/с).   

Такая "проходимость" позволяет свободно просматривать сайты на нескольких устройствах одновременно и пользоваться стриминговыми сервисами в наилучшем качестве — 4K (UHD).

В нашей республике среднемесячная стоимость услуг интернета составляет 9,66 доллара. Дешевле абонемент на месячное пользование глобальной "паутиной" - лишь в России ($7,68) и Украине ($6,19).   

Самый дорогой в мире интернет - в ЮАР. Там среднемесячная стоимость пакета интернет-услуг составляет $87. Необычайно дорого также обходится доступ в Исландии и Норвегии. Жители этих северных государств вынуждены в среднем выплачивать за абонемент по 69 долларов.

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Теги:
стоимость, скорость, интернет, Молдова


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