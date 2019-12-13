Выступление стриптизера в доме престарелых: пора, когда исполняются желанья

Британская пенсионерка настояла на том, чтобы "артист оригинального жанра" был в форме пожарного, постепенно превращающейся в костюм Адама.

КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik. В богоугодном заведении, как пишет The Sun, установлено "дерево желаний", к которому постояльцы могут прикреплять записки со своими самыми заветными мечтами.

Одна из пенсионерок, 89-летняя Джоан, захотела, чтобы в дом престарелых приехал стриптизер в костюме пожарного и исполнил танец с раздеванием.

Как отмечает менеджер учреждения, сотрудники стараются помогать людям жить полноценной жизнью, поэтому желание Джоан было исполнено.

По словам пенсионерки, выступление мужчины позволило ей вновь почувствовать себя молодой.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK