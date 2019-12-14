14:58 14 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.28
  • USD17.32
  • RUB0.27
  • RON4.04
  • UAH0.74
Поиск
Юбилейный вечер Евгения Доги

Евгений Дога и Николае Ботгрос станут почетными гражданами Бухареста

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
Получить короткую ссылку
2801
https://cdn1.img.sputnik.md/images/1608/49/16084986.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20191214/28544575/evgeniy-doga-i-nikolae-botgros-stanut-pochetnymi-grazhdanami-bukharesta.html

Звание почетного гражданина румынской столицы предложила предоставить музыкальным деятелям из Молдовы мэр Бухареста Габриела Фиря.

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Композитор Евгений Дога и скрипач и дирижер Николае Ботгрос получат звание почетного гражданина города Бухареста. Вопрос будет рассмотрен на следующей неделе на общем собрании муниципалитета Бухареста.

Творческий вечер Евгения Доги
© Sputnik / Miroslav Rotari
Эксклюзив: Евгений Дога рассказал, как был написан гимн Кишинева

Звание почетного гражданина румынской столицы предложила предоставить музыкальным деятелям из Молдовы мэр Бухареста Габриела Фиря. Евгений Дога и Николае Ботгрос получат эту награду вместе с другими выдающимися представителями общества в медицинской, культурной и военной областях Румынии. Оба деятеля искусства также являются почетными гражданами Кишинева, отмечает румынское агентство Agerpres.

Евгению Доге 82 года, и он является автором выдающихся работ в области музыки, в том числе знаменитого вальса из кинофильма "Мой ласковый и нежный зверь", который ЮНЕСКО определил как один из музыкальных шедевров века.

Художественному руководителю и первому дирижеру Национального оркестра народной музыки "Lăutarii", мастеру Николае Ботгросу, 66 лет, и на протяжении всей своей карьеры он прославился исполнением народной музыки в ​​десятках европейских стран, в США, Австралии, Новой Зеландии, а также и во всех странах бывшего советского пространства.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Евгений Дога: для меня жизнь в России и в Молдове неразделима
Год в темпе allegro: предновогодняя беседа с композитором Евгением Догой
Теги:
Румыния


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Очередной этап образовательного проекта SputnikPro прошел в Кишиневе, в пресс-центре Sputnik Молдова.
Интересные вопросы, компетентные ответы: SputnikPro в Кишиневе - фото
Захарова о вере Приднестровья в Россию: Есть литература, а есть реалии дня
Захарова о вере Приднестровья в Россию: есть литература, а есть реалии дня
Инфографика: Безработица в странах СНГ
Безработица и зарплата: Молдова и страны СНГ

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться