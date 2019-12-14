Евгений Дога и Николае Ботгрос станут почетными гражданами Бухареста

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Композитор Евгений Дога и скрипач и дирижер Николае Ботгрос получат звание почетного гражданина города Бухареста. Вопрос будет рассмотрен на следующей неделе на общем собрании муниципалитета Бухареста.

Звание почетного гражданина румынской столицы предложила предоставить музыкальным деятелям из Молдовы мэр Бухареста Габриела Фиря. Евгений Дога и Николае Ботгрос получат эту награду вместе с другими выдающимися представителями общества в медицинской, культурной и военной областях Румынии. Оба деятеля искусства также являются почетными гражданами Кишинева, отмечает румынское агентство Agerpres.

Евгению Доге 82 года, и он является автором выдающихся работ в области музыки, в том числе знаменитого вальса из кинофильма "Мой ласковый и нежный зверь", который ЮНЕСКО определил как один из музыкальных шедевров века.

Художественному руководителю и первому дирижеру Национального оркестра народной музыки "Lăutarii", мастеру Николае Ботгросу, 66 лет, и на протяжении всей своей карьеры он прославился исполнением народной музыки в ​​десятках европейских стран, в США, Австралии, Новой Зеландии, а также и во всех странах бывшего советского пространства.

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