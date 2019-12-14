Режиссер из Румынии переехал в Россию, очарованный русской актрисой

Румынский режиссер Алексей Нэстою переехал жить в Россию, следуя за своей девушкой - известной российской актрисой Риной Гришиной.

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Российская актриса Рина Гришина известна своими ролями в сериалах "Полицейский с Рублевки" и "Кухня" ("Кухня"). Уже несколько лет она вместе с румынским режиссером Алексом Нэстою. Режиссер и актриса встретились на фестивале короткометражных фильмов в Румынии.

Более года Рина приезжала в Румынию на съемки, и вскоре рабочие отношения превратились в историю любви.

"Что меня больше всего привлекает в менталитете румын, так это то, что они добрые и открытые люди. Кроме того, они совсем не конфликтуют и очень спокойные", - сказала Гришина в интервью "Экспресс-газете".

Долгое время пара была вынуждена преодолевать большие расстояния, чтобы встретиться, хотя они уже считали себя мужем и женой.

В нескольких интервью (хотя актриса избегает говорить о своей личной жизни) Гришина заявила, что она удовлетворена существующей ситуацией и рада посещать Трансильванию, чтобы увидеться со своим гражданским мужем. Однако вскоре стало известно, что Алекс Нэстою решил переехать в Россию.

"Я жила с Алексом в двух странах: я - в Москве, он - в Трансильвании. Наконец-то, теперь мы вместе", - сказала Гришина.

Сегодня эти двое - не только влюбленная пара, но и деловые партнеры. Они вместе снимают фильмы, делают совместные проекты.

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