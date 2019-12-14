Режиссер из Румынии переехал в Россию, очарованный русской актрисой

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Российская актриса Рина Гришина известна своими ролями в сериалах "Полицейский с Рублевки" и "Кухня" ("Кухня"). Уже несколько лет она вместе с румынским режиссером Алексом Нэстою. Режиссер и актриса встретились на фестивале короткометражных фильмов в Румынии.
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Отпремьерились вчера!!🥳 Я давно не слышала, чтобы в зале так смеялись без остановки. Наверно, последний раз это было год назад, на нашем первом Беспределе;)) За красоту благодарю: @ruzanna_gukasyan,за мой костюм, который мы сочиняли специально для этой премьеры, за то, что ты так вдохновилась и вложила своё время, любовь и душу!) Богини: @yulsabasheva - #mua @dobrova_hair - #hair #jewelry @poisondropru #bag @jimmychoo #photos @genavramenko #полицейскийсрублевки #пср #новогоднийбеспредел #новогоднийбеспредел2 #неодиннедома #премьера #алиса💣
Более года Рина приезжала в Румынию на съемки, и вскоре рабочие отношения превратились в историю любви.
"Что меня больше всего привлекает в менталитете румын, так это то, что они добрые и открытые люди. Кроме того, они совсем не конфликтуют и очень спокойные", - сказала Гришина в интервью "Экспресс-газете".
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Недавно у меня зашёл разговор на тему: совместима ли дружба и работа. Особенно в отношении «начальник-подчинённый». Или в отношении партнёрства, когда два человека создают что-то вместе. Многие считают, что в этих случаях дружбы не может существовать. Мне кажется, что в обоих случаях это возможно. В первом случае, каждый должен знать своё место. Всегда есть тот, кто платит зарплату и даёт работу, и тот, кто получает зарплату и выполняет работу. И если каждый из этих двоих будет делать то, что должен делать, и оставаться на своём месте, то никаких помех дружбе не будет. У меня всегда потрясающие отношения с теми, кто шефствует надо мной на съемках, и с теми, над кем шефствую я на фестивале. Если правило «знания своего места» присутствует. Только в этом случае. Так же и в партнёрстве. Нужно разделять зону ответственности и не залезать на чужую территорию. Тогда не будет конфликта «кто главный», потому что в равном партнёрстве это не решаемый конфликт. А вы что думаете на эту тему? #photo @ta.saveleva #muah @liudmila_makeup
Долгое время пара была вынуждена преодолевать большие расстояния, чтобы встретиться, хотя они уже считали себя мужем и женой.
В нескольких интервью (хотя актриса избегает говорить о своей личной жизни) Гришина заявила, что она удовлетворена существующей ситуацией и рада посещать Трансильванию, чтобы увидеться со своим гражданским мужем. Однако вскоре стало известно, что Алекс Нэстою решил переехать в Россию.
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"Я жила с Алексом в двух странах: я - в Москве, он - в Трансильвании. Наконец-то, теперь мы вместе", - сказала Гришина.
Сегодня эти двое - не только влюбленная пара, но и деловые партнеры. Они вместе снимают фильмы, делают совместные проекты.
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