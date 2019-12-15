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Что происходит с организмом, когда вы едите шоколад

© AP Photo / Kathy Willens
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20191215/28551416/Chto-proiskhodit-s-organizmom-kogda-vy-edite-shokolad.html

По данным экспертов, шоколад способен и стимулировать работу мозга, в том числе улучшать память, концентрацию и способность решать трудные задачи.

КИШИНЕВ, 15 дек - Sputnik. Для многих шоколад — запретный продукт: его считают спутником лишнего веса, акне, кариеса и диабета. Если этой сладостью злоупотреблять, то, горьких моментов не избежать. Во всем нужно знать меру. И все-таки эксперты советуют включить в свой рацион шоколад, пишет шведское издание Expressen, ссылаясь на восемь доказательств пользы этой сладости. 

Супермаркет
© Sputnik / Miroslav Rotari
ANSA прокомментировало видео с горящим шоколадом

Шоколад помогает лучше усваивать кислород - за счет содержащихся в нем флавоноидов (антиоксидантов).

Как показали результаты исследования Международного общества спортивного питания, флавоноиды увеличивают количество нитритов в организме, тем самым делая организм выносливее.

Более того, шоколад с высоким содержанием какао дает организму большой спектр различных витаминов и минералов, которые важны для здоровья: магний, железо, цинк, кальций и другие.

Издание подчеркивает, что немецкие ученые также доказали пользу темного шоколада для кожи. Те самые флавоноиды помогают защищать организм от вредного ультрафиолетового излучения.

Кроме того, научно доказано, что шоколад повышает настроение и снижает уровень стресса. Как показало исследование "Журнала психофармакологии", люди, которые часто едят шоколад, меньше нервничают.

По словам ученых из Университета Южной Австралии, шоколад способен и стимулировать работу мозга, в том числе улучшать память, концентрацию и способность решать трудные задачи.

Плитки шоколада
© Fotolia / Picsfive
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Еще одно полезное свойство этой сладости — способность укреплять сердечно-сосудистую систему.

Исследования показали, что темный шоколад препятствует развитию сердечных заболеваний. В частности, эксперимент австралийского Университета Монаша в Мельбурне продемонстрировал, что у двух тысяч человек, которые принимали участие в опыте, действительно снизился риск сердечного приступа.

Между тем специалисты утверждают, что положительное влияние сладость оказывает и на давление, поддерживая его в норме.

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