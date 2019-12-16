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Беженцы.

Граждане Молдовы и в Африке -добрые: чем удивил мир наш соотечественник

© AFP 2019 / Elvis Barukcic
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20191216/28555263/grazhdane-moldovy-i-v-afrike--dobrye-chem-udivil-mir-nash-sootechestvennik.html

Наш соотечественник уехал из родной страны давно, однако начал новую жизнь, которая полностью посвящена проблемам людей, покинувшим свои страны по разным причинам.

КИШИНЕВ, 16 дек - Sputnik. Гражданин Молдовы Павел Ботнару покинул страну почти 15  назад. На африканском континенте мужчина начал совершенно новую жизнь. 

Он посвятил свою деятельность решению вопросов беженцев. В Каире он создал школу для детей, которые спаслись бегством из Судана. Теперь дети учатся там писать, читать, считать.

"Однажды, 12-летняя ученица мне сказала: "Я научила маму писать". Дети Они учатся математике, истории, географии и начинают развиваться, делаю я это вместе с друзьями из Румынии и Молдовы. Все они – добровольцы. Эта школа– место убежища и обучения для суданских детей, переживших весь ужас гражданской войны, - рассказал Ботнару.

На данный момент в благотворительном учреждении учатся свыше 5 десятков несовершеннолетних.

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Теги:
удивление, граждане, Молдова


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