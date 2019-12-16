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Заправка автомобиля.

Водители из Молдовы должны это знать - изменения в Румынии с 2020 года

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20191216/28556424/voditeli-iz-rm-dolzhny-eto-znat-izmeneniya-v-rumynii-s-2020-goda.html

Начиная с 1 января 2020 года в Румынии незначительно подешевеет топливо,будет введен еще один дорожный сбор.

КИШИНЕВ, 16 дек - Sputnik. Хорошая новость для молдавских автолюбителей, часто отправляющихся в Румынию. В соседней стране с 2020 года на 45 румынских банов подешевеет топливо. Это станет возможным после того, как депутаты парламента Румынии проголосуют за снижение акцизов на бензин и дизельное топливо.

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Со следующего года не будут расти штрафы за нарушение правил-дорожного движения. Один штрафной пункт будет исчисляться 145 румынскими леями - правительство во главе с Национал-либеральной партией ранее заявило о том, что заморозит нынешний размер штрафного пункта за нарушение ПДД.

Румынские СМИ также уточняют, что с 2020 года на наиболее оживленных улицах Бухареста и других крупных румынских городов будут введены ограничения по передвижению автомобилей старой комплектации, которые наиболее загрязняют окружающую среду.  

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Теги:
Румыния, правила, Молдова, водители


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