Такое Франция едва ли видела: чудовищные пробки на дорогах к Парижу - видео

КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Пробки длиной более 600 километров образовались на дорогах парижского региона Иль-де-Франс из-за забастовки против пенсионной реформы, которая длится двенадцатый день во Франции, сообщает телеканал BFMTV.
Отмечается, что в первой половине понедельника заторы на дорогах в парижском регионе достигли 630 километров. Причиной такой ситуации на дорогах стали забастовка и дождь.
Les images des bouchons vus du ciel ce matin pic.twitter.com/wqIloYN8aN— BFM Paris (@BFMParis) 16 December 2019
Начиная с 5 декабря, во Франции проходит общенациональная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию. Одиннадцатого декабря премьер-министр Эдуар Филипп представил положения реформы, сообщив, что в феврале следующего года соответствующий законопроект поступит на рассмотрение парламента.
lun, 16/12/2019 - 08:12 : #video #bouchons à #Paris dans le sens #Porte de Vanves vers #Porte de Châtillon #Boulevard périphérique de Paris #Ile de France #Paris— Webcam-autoroute.eu (@WebcamAutoroute) 16 December 2019
Lien vers la webcam : https://t.co/HNvFQwbKG3 pic.twitter.com/zHCpncWLjR
Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу заявил, что правительство продолжает работу по пенсионной реформе и, находясь в Брюсселе, не стал комментировать проведение массовой забастовки.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK