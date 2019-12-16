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Пробка

Такое Франция едва ли видела: чудовищные пробки на дорогах к Парижу - видео

© Sputnik / Владимир Сергеев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20191216/28561183/takoe-france-edva-li-videla-chudovischnye-probki-na-dorogakh-k-paris.html

Движение затруднено уже более десяти дней, скопление машин стало еще больше из-за разразившегося дождя.

КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Пробки длиной более 600 километров образовались на дорогах парижского региона Иль-де-Франс из-за забастовки против пенсионной реформы, которая длится двенадцатый день во Франции, сообщает телеканал BFMTV.

Отмечается, что в первой половине понедельника заторы на дорогах в парижском регионе достигли 630 километров. Причиной такой ситуации на дорогах стали забастовка и дождь.

​Начиная с 5 декабря, во Франции проходит общенациональная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию. Одиннадцатого декабря премьер-министр Эдуар Филипп представил положения реформы, сообщив, что в феврале следующего года соответствующий законопроект поступит на рассмотрение парламента.

​Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу заявил, что правительство продолжает работу по пенсионной реформе и, находясь в Брюсселе, не стал комментировать проведение массовой забастовки.

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