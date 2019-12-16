Непоседливые земляне: число путешественников в 2019 году превысило миллиард

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. За девять месяцев 2019 года количество международных туристических прибытий увеличилось в годовом выражении на четыре процента, динамика сектора по-прежнему опережает темпы роста мировой экономики.

По данным Всемирной туристской организации (UNWTO), в январе-сентябре 2019 года в мире зафиксировано 1,1 миллиарда международных туристских прибытий. Это на 43 миллиона больше, чем за тот же период прошлого года.

📈International tourist numbers keep rising: The latest #UNWTO World Tourism Barometer is out now.



📲💻Read the latest travel #trends from all global regions here: https://t.co/3WTmQpnTRm pic.twitter.com/xd1legFxWW — World Tourism Organization (@UNWTO) 12 December 2019

​Правда, эксперты уточняют, что глобальный экономический спад, геополитическая напряженность и длительная неопределенность вокруг Brexit оказывали давление на международный туризм. В итоге, в ходе летнего пикового сезона (июль-сентябрь) он показал более умеренные темпы роста.

При этом туризм — третья по доходам экспортная отрасль в мире. По состоянию на 2018 год доходы сектора оцениваются в 1,7 триллиона долларов США. По этому показателю индустрия уступает только нефтегазовой и химической промышленности.

На долю международного туризма приходится 29 процентов мирового экспорта услуг и семь процентов общего экспорта. В некоторых регионах эти пропорции превышают среднемировые, особенно на Ближнем Востоке и в Африке, где туризм составляет более 50 процентов экспорта услуг и около девяти процентов экспорта в целом.

Самый высокий рост показали Австралия (+9 процентов), Япония (+8 процентов) и Италия (+7 процентов), в то время как Китай, Великобритания и Соединенные Штаты зафиксировали снижение. Средиземноморские направления были одними из самых сильных с точки зрения доходов как в Европе, так и в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

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