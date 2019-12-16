Революция в сумраке — в Румынии отмечают 30-летие восстания

В Румынии отмечают тридцатую годовщину декабрьской революции 1989 года. В парламенте страны прошло торжественное заседание, президент Клаус Йоханнис выступил с речью, в Тимишоаре состоялись мемориальные мероприятия.

По случаю юбилейной даты и в Европарламенте подготовили резолюцию в честь "свержения коммунистического режима в Румынии". Как это почти всегда бывает, проект документа носит не столько исторический, сколько отчетливо политический характер. Зло у европарламентариев всегда отыскивается на Востоке, затаившееся в "пережитках соцлагеря", а добро — всегда на Западе, под знаменем единственно верного европейского пути".

Однако депутаты Европарламента — это, наверное, единственные люди, которым в румынской революции все кристально ясно. В самой же Румынии с каждым годом возникает все больше споров о событиях декабря 1989 года, и все больше "кристально ясных" выводов подвергаются сомнению.

Единственное, в чем сходятся абсолютно все, и историки, и общественные деятели — так это в том, что в Румынии 1989 года жить было чрезвычайно трудно и плохо. Символом того времени стали отключения электроэнергии и запрет иметь больше одной 15-ваттной лампочки в комнате. Румыния в буквальном смысле жила в сумраке.

Как началось восстание в Румынии

В том, как разворачиваются революции, есть своя логика. А вот в том, как они начинаются, всегда есть окутанное сумраком пространство, где историки теряются в догадках.

В этот день, 16 декабря 1989 года, в Тимишоаре начались беспорядки — как тогда показалось, местного значения. Лидера венгерской общины, пастора Ласло Тёкеша, власти пытались вывезти из города. Клирик выступал против проекта Чаушеску по ликвидации 15-17 тысяч трансильванских сёл (венгерских, немецких и румынских), чтобы освободить место для гигантских сельскохозяйственных центров.

На защиту Тёкеша встала его паства и сторонники, несколько тысяч человек. Их пытались разогнать силой, но разъяренные манифестанты дали отпор милиции. В ночь с 16 на 17 декабря в город ввели войска и бронетехнику. Подавлением беспорядков поручили командовать генералу Стэнкулеску. (Позже он исключительно удачно перешел на сторону народа, когда стало понятно, что режим пал, и лично командовал трибуналом над Николае и Еленой Чаушеску.)

Утром 17 декабря беспорядки вспыхнули с новой силой. Манифестанты захватили здание уездного комитета партии, в ход пошли водометы. А затем началась бойня.

Кто приказал стрелять в Тимишоаре

В Румынии до сих пор спорят, кто именно приказал стрелять в Тимишоаре. Авторы юбилейных статей в международной прессе без сомнений пишут, что приказ отдал лично Чаушеску. Это прекрасно вписывается в образ "людоедской диктатуры", который эффективно работает в пропаганде и сейчас, будь то антимадуровские выступления в Венесуэле или беспорядки в Гонконге.

Однако никаких документальных подтверждений нет. Есть только стенограмма заседания Политисполкома ЦК РКП от 17 декабря, которую часто цитирует румынская пресса. На этом заседании Чаушеску устраивает разнос подчиненным, требует "показать силу" и вывести танки в центр города.

"Гений Карпат" буквально взрывается, когда узнает, что на улицах Тимишоары солдаты были без оружия и без боеприпасов. Министр внутренних дел Тудор Постелнику пытается возразить — мол, милиция вооружена. Это еще больше выводит из себя Чаушеску: "Значит, милиция должна была стрелять, а не дать себя избить и не впускать их в здание уездного комитета!"

В ходе заседания Чаушеску несколько раз повторяет, что милиция и госбезопасность "должны были стрелять, сначала в воздух, потом по ногам" и требует жестко подавить выступления в Тимишоаре.

Правда, по поводу достоверности этой стенограммы румынские историки и журналисты спорят до сих пор. И вообще, в области документальных свидетельств декабрьской революции 1989 года в Румынии царит хаос.

Даже президент Клаус Йоханнис во время выступления в парламенте, посвященном 30-летию революции, заявил, что "истину еще предстоит установить", и что виновные в гибели тысяч людей до сих пор избегают наказания.

Наверное, это нормально, когда речь идет об осмыслении событий, которые произошли всего тридцать лет назад. Вспомните хотя бы две русские революции 1917 года — ведь больше ста лет прошло, а догадок и версий здесь и по сию пору больше, чем фактов и документов.

Почему румыны готовы голосовать за Чаушеску

Эхо выстрелов в Тимишоаре отозвалось грохотом автоматных очередей 25 декабря, в военном гарнизоне в Тырговиште, где были расстреляны Николае и Елена Чаушеску. Так себе — рождественский подарок, надо сказать. И в вопросе, насколько законна была та казнь, тоже нет ясности. И здесь царит сумрак, и до сих пор общественные деятели Румынии, обсуждая казнь Чаушеску, склонны апеллировать, скорее, к туманной идее "революционной необходимости", чем к букве закона.

В декабре 2018 года были опубликованы данные соцопроса, который провела в Румынии компания CT & Research по заказу Фонда Университета Черного моря (FUMN). Большинство респондентов назвали "самой значительной исторической личностью" Николае Чаушеску, который опередил короля Михая I, кавалера советского ордена "Победа".

Если этот результат и выглядит шокирующим, то разве что для депутатов Европарламента. Ведь в 2014 году, в канун выборов президента, Румынский институт по оценке и стратегии (IRES) предложил ответить, за кого из исторических личностей проголосовали бы граждане Румынии. С большим отрывом в этом соцопросе победил Николае Чаушеску — за него проголосовали бы 46% опрошенных.

При этом почти три четверти румын (73%) считают, что направление, в котором движется Румыния, неверно, а 69% респондентов заявили, что они живут хуже, чем до 1989 года. А на вопрос, что они помнят о временах Чаушеску, 23% опрошенных румын отметили, что у них была работа, а 14% сказали, что тогда у них была "хорошая жизнь".

То есть, можете себе представить, насколько далеко ушла по "европейскому пути" Румыния, если тусклый свет 15-ваттной "лампочки Чаушеску" большинство румын предпочли бы той реальности, в которой они живут сейчас.

"Птица счастья завтрашнего дня"

Ничего, на самом деле, удивительного. Попробуйте организовать в современной Республике Молдова похожий опрос и включите в список, например, Ивана Ивановича Бодюла. Ну, или дорогого Леонида Ильича. Увидите, что будет.

А еще, в декабре 2018 года, по итогам опроса "Барометр общественного мнения" выяснилось, что около 40% жителей Молдовы проголосовали бы на референдуме за восстановление СССР — при всего лишь 28% голосов "против".

Для многих политиков в Молдове этот результат тоже выглядел шокирующим.

Вообще, оценки, которые дают "тектоническим общественным сдвигам" профессиональные политики и политологи, редко совпадают с мнением тех, кого принято называть "простыми людьми". Потому что простые люди, оценивая жизнь, пользуются простым инструментом, который никогда не подводит.

В советском шлягере "Птица счастья", который Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали для кинофильма "О спорт, ты — мир!", были слова "Завтра будет лучше, чем вчера!"

Вот этот вердикт большинства — стало ли жить "лучше, чем вчера" — и есть единственно верный способ оценивать события, которые сотрясают страны, государства и правительства, включая и декабрь 1989 года в Румынии.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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