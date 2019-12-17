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Cергей Шнуров в Волгодонском филиале ЗАО АЭМ-технологии предприятия Атоммаш

Пусть меня научат: Шнуров взял урок сварки в цехах Росатома

© Sputnik / Сергей Пивоваров
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20191217/28572233/ya-by-v-svarschiki-poshel-shnurov-vzyal-urok-v-tsekhakh-rostatoma.html

После одного заявления, которое сделал лидер музыкальной группы "Ленинград", рабочие пригласили его на свое предприятие.

КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. В конце ноября Сергей Шнуров и министр просвещения Ольга Васильева на телеканале "Россия-24" дискутировали о том, как заинтересовать молодежь получать востребованные рабочие профессии.

По словам Шнурова, сегодня в российском обществе "есть некий образ сварщика, который подкреплен тем, что мы сразу вспоминаем советское прошлое, бутылку водки, телевизор - и это сварщик". После этого рабочие "Атоммаша" пригласили артиста на завод, чтобы показать "сварщика будущего".

Шнуров принял приглашение. На заводе его познакомили с работающими сварщиками и показали, как производится оборудование для атомных станций. В частности, Шнуров осмотрел производство реакторов и парогенераторов. В сварочном центре для него провели мастер-класс. После этого он сварил свою роспись на металлической пластине с надписью "Атоммаш".

Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров
© Sputnik / Евгения Новоженина
Шнуров написал саундтрек к картине "Гоголь. Страшная месть"

Сварщики "Атоммаша" пять последних лет становились абсолютными победителями российского национального чемпионата сквозных рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech. В 2018 году на базе "Атоммаша" открылся Центр профессиональных компетенций "Сварочные технологии", где чемпионы WorldSkills выступают наставниками. Обучение рассчитано на подготовку новых чемпионов российского и международного класса, а также повышение профессионального уровня сварщиков предприятия, атомной и других отраслей российской промышленности.

Машиностроительный гигант "Атоммаш" (Волгодонск, Ростовская область) был построен в 1970-х годах как крупнейший отечественный изготовитель оборудования для атомных электростанций. В 2012 году предприятие вошло в состав машиностроительного дивизиона Росатома холдинг "Атомэнергомаш".

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