18:17 17 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.26
  • USD17.28
  • RUB0.28
  • RON4.03
  • UAH0.74
Поиск
Первый авианосец собственного производства КНР

Пекин отправил на боевое дежурство первый авианосец собственного производства

© REUTERS / CHINA STRINGER NETWORK
Общество
Получить короткую ссылку
79 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2857/24/28572413.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20191217/28572563/beijing-spustil-na-vodu-pervyy-avianosets-sobstvennogo-proizvodstva.html

Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая теперь располагают двумя современными суднами с палубной авиацией.

КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. Церемония передачи авианосца флоту состоялась на военно-морской базе в городе Санья на острове Хайнань в присутствии лидера КНР, председателя Центрального военного совета Си Цзиньпина, говорится в сообщении министерства обороны Китая.

На причале возле авианосца выстроились около пяти тысяч представителей ВМС и тех, кто принимал участие в строительстве корабля.

Совместные учения по поиску и спасению на море. Архивное фото
© Sputnik / Vitaliy Ankov
Совместные учения ВМС России, Ирана и Китая: дата названа

После церемонии Си Цзиньпин совершил обход корабля, ознакомился с условиями жизни и службы пилотов палубной авиации, пообщался с личным составом, а также оставил запись в бортовом журнале.

Заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся торжественно объявил, что авианосец принят на вооружение военно-морских сил НОАК, ему присвоено имя "Шаньдун" и бортовой номер "17".

"Шаньдун" стал первым собственного производства, был спущен на воду в апреле 2017 года. Его строили с 2013 года.

Длина авианосца - 315 метров, ширина - 75 метров, вес — 70 тысяч тонн, крейсерская скорость — 31 морской узел. Китайские СМИ сообщали, что на борту могут базироваться 36 истребителей "Цзянь-15" (J-15). Первое тестовое плавание авианосца состоялось 13-18 мая этого года.

Первый китайский авианосец "Ляонин" построили на базе купленного у Украины в 1998 году недостроенного советского крейсера "Варяг". Работы по его превращению в авианесущий крейсер начались на судостроительном заводе в китайском Даляне в 2005 году. Первые морские испытания "Ляонина" прошли в 2011 году. В состав ВМС Китая он вошел в сентябре 2012 года, а в ноябре того же года было объявлено об успешных испытаниях по посадке истребителя "Цзянь-15" на палубу авианосца.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

А ведь давно предупреждали: Китай начал показывать, кто тут хозяин


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Концерт Сергея Галанина и группы Серьга в Кишиневе
"Опять 25" - Галанин и "Серьга" отметили юбилей концертом в Кишиневе - фото
Развал НАТО: сможет ли альянс сохранить единство
Развал НАТО: сможет ли альянс сохранить единство
Молдова в лидерах по ценовой доступности интернета
Интернет - даже в селе: как преуспела Молдова

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться