Пекин отправил на боевое дежурство первый авианосец собственного производства

КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik. Церемония передачи авианосца флоту состоялась на военно-морской базе в городе Санья на острове Хайнань в присутствии лидера КНР, председателя Центрального военного совета Си Цзиньпина, говорится в сообщении министерства обороны Китая.

На причале возле авианосца выстроились около пяти тысяч представителей ВМС и тех, кто принимал участие в строительстве корабля.

После церемонии Си Цзиньпин совершил обход корабля, ознакомился с условиями жизни и службы пилотов палубной авиации, пообщался с личным составом, а также оставил запись в бортовом журнале.

Заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся торжественно объявил, что авианосец принят на вооружение военно-морских сил НОАК, ему присвоено имя "Шаньдун" и бортовой номер "17".

"Шаньдун" стал первым собственного производства, был спущен на воду в апреле 2017 года. Его строили с 2013 года.

Длина авианосца - 315 метров, ширина - 75 метров, вес — 70 тысяч тонн, крейсерская скорость — 31 морской узел. Китайские СМИ сообщали, что на борту могут базироваться 36 истребителей "Цзянь-15" (J-15). Первое тестовое плавание авианосца состоялось 13-18 мая этого года.

Первый китайский авианосец "Ляонин" построили на базе купленного у Украины в 1998 году недостроенного советского крейсера "Варяг". Работы по его превращению в авианесущий крейсер начались на судостроительном заводе в китайском Даляне в 2005 году. Первые морские испытания "Ляонина" прошли в 2011 году. В состав ВМС Китая он вошел в сентябре 2012 года, а в ноябре того же года было объявлено об успешных испытаниях по посадке истребителя "Цзянь-15" на палубу авианосца.

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