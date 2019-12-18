Ситуация на КПП в Кучурганах: что происходит у границы Молдовы

КИШИНЕВ, 18 дек — Sputnik. Контрольно-пропускной пункт Кучурганы с украинской стороны в среду на некоторое время был перекрыт тракторами и другой сельхозтехникой. Как заявила Sputnik пресс-секретарь Погранполиции Молдовы Раиса Новицки, это связано с акцией протеста, организованной гражданами Украины, не согласными с готовящимися изменениями в местное законодательство.

Впрочем, на передвижение граждан Молдовы через этот КПП митинг не повлиял.

"У нас была информация, что до 14.00 будет заблокирована дорога, которая ведет к КПП Кучурганы с украинской стороны. Границу можно было пересекать пешеходам. С 14.00 этот контрольно-пропускной пункт работает в нормальном режиме", - отметила Новицки.

Как написала глава Ассоциации животноводов Украины Ирина Паламар на своей странице в Facebook, в акции протеста участвовали порядка 80 машин. "Наши фермеры, аграрии из Одесской области сегодня перекрыли международный пункт пропуска Кучурганы. Мы продолжаем протестовать против распродажи нашей украинской земли", - отметила Паламар.

Во вторник у здания украинской Рады произошли стычки между митингующими и правоохранителями, полицейских пытались забросать камнями. Протесты были вызваны недовольством законопроектом о продаже сельскохозяйственных земель.

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