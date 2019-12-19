Соловьев о проблемах Sputnik Эстония: такое невозможно в демократической стране

КИШИНЕВ, 19 дек - Sputnik. Угрозы силовых структур о возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников Sputnik Эстония, если они не сменят работу, не соответствуют европейским представлениям о защите свободы слова и о демократии. Такого мнения придерживается известный российский телеведущий Владимир Соловьев.
"Я не могу поверить, что в XXI веке в стране, являющейся членом Европейского Совета, в стране, в которой высоко ценят (по крайней мере, по заявлениям своих политиков) демократические ценности, возможна ситуация, когда журналистам говорят: "Или увольняйтесь, или идите в тюрьму". Ни в одной стране мира невозможно себе представить такую ситуацию, если мы только не говорим о каких-то тираниях прошлого, при которых человека бы приговорили даже без решения суда, без возбуждения дела, без предъявления любого рода обвинений", - сказал телеведущий.
"Я надеюсь, что это какая-то ошибка, либо это чрезмерно старательный чиновник невнимательно прочитал законы, как Эстонии, так и общеевропейские уложения о деятельности СМИ", - заявил телеведущий.
Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня", RT и Sputnik Маргарита Симоньян на эстонском и русском языках призвала президента Керсти Кальюлайд обратить внимание на ситуацию со Sputnik Эстония и не допустить ареста журналистов.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK