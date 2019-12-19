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Телеведущий Владимир Соловьев, архивное фото

Соловьев о проблемах Sputnik Эстония: такое невозможно в демократической стране

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20191219/28594659/solovev-o-problemakh-sputnik-estoniya-takoe-nevozmozhno-v-demokraticheskoy-strane.html

Ни в одной стране мира невозможно себе представить ситуацию, когда журналистам говорят: "Или увольняйтесь, или идите в тюрьму", если мы только не говорим о каких-то тираниях прошлого, отметил Владимир Соловьев.

КИШИНЕВ, 19 дек - Sputnik. Угрозы силовых структур о возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников Sputnik Эстония, если они не сменят работу, не соответствуют европейским представлениям о защите свободы слова и о демократии. Такого мнения придерживается известный российский телеведущий Владимир Соловьев.

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Накануне стало известно, что сотрудники Sputnik Эстония получили от полиции и погранохраны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией – Международным информационным агентством "Россия сегодня". Поводом для этих действий эстонские власти называют санкции, введенные Евросоюзом в марте 2014 года из-за событий на Украине.

"Я не могу поверить, что в XXI веке в стране, являющейся членом Европейского Совета, в стране, в которой высоко ценят (по крайней мере, по заявлениям своих политиков) демократические ценности, возможна ситуация, когда журналистам говорят: "Или увольняйтесь, или идите в тюрьму". Ни в одной стране мира невозможно себе представить такую ситуацию, если мы только не говорим о каких-то тираниях прошлого, при которых человека бы приговорили даже без решения суда, без возбуждения дела, без предъявления любого рода обвинений", - сказал телеведущий.

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Угрозы журналистам, как отметил Соловьев, связаны с тем, что они выполняют свой профессиональный долг и работают в абсолютно легитимном издании.

"Я надеюсь, что это какая-то ошибка, либо это чрезмерно старательный чиновник невнимательно прочитал законы, как Эстонии, так и общеевропейские уложения о деятельности СМИ", - заявил телеведущий.

Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня", RT и Sputnik Маргарита Симоньян на эстонском и русском языках призвала президента Керсти Кальюлайд обратить внимание на ситуацию со Sputnik Эстония и не допустить ареста журналистов.

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