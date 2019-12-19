Путин высказался по поводу празднования 75-летия Победы в ВОВ

Путин высказался по поводу присутствия на Параде в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне лидеров бывшего СССР, а также прокомментировал приравнивание сталинизма к фашизму.

КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Отказ любого из лидеров республик бывшего СССР приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне был бы ошибкой, так как это будет означать, что они не проявляют должного уважения к тем, кто отдал жизнь за независимость родины, заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции.

"Что касается участия в параде – это их выбор. Но если кто-то не приедет в силу каких-то сегодняшних особенностей наших межгосударственных отношений, думаю, что для них это было бы большой ошибкой, потому что это будет означать, что они не проявляют должного уважения к тем людям, которые боролись и отдали свою жизнь за независимость их собственной родины", - сказа Путин.

Он обратил внимание на документы нацисткой Германии, где прямо "прописано – часть славянского населения использовать на работы, а большую часть – за Урал, на северные территории. На что? На вымирание".

"Когда я слышу - может быть, было бы хорошо Ленинград сдать, то мне хочется сказать: "Вы придурки, нет? Вас бы никого сейчас не было, кто так сегодня рассуждает. Речь шла не просто о сохранении государственности, а о сохранении восточнославянского этноса – русских и тех же украинцев. Вот о чем шла речь. ", - сказал Путин.

По его словам, конечно, присутствие на параде в Москве потомков тех, кто отстоял нашу государственную независимость и сохранил наши народы, конечно, символический и важный жест, "мы будем рады видеть всех, кто примет наше приглашение".

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Приравнивать сталинизм к фашизму - верх цинизма

В сентябре этого года Европарламент, принял резолюцию о том, что нацизм и фашизм приравнивается к советскому режиму, предложив праздновать 25 мая День героев борьбы с тоталитаризмом. Эта резолюция была приурочена к началу Второй мировой войны.

"Решение Европарламента мне известно. Считаю его абсолютно неприемлемым и некорректным. Потому что можно как угодно предавать анафеме сталинизм и тоталитаризм, в целом, и в чем-то это будут заслуженные упреки... Безусловно, наш народ был первой жертвой этого тоталитаризма, и мы его осудили, и культ личности осудили, и так далее... Но приравнивать Советский Союз или ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию – это верх цинизма. Люди, значит, не знают историю, читать и писать не умеют. Пусть они почитают документы того времени ", - сказал Путин.

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Он обратил внимание на тот факт, что в 1938 году был подписан так называемый Мюнхенский сговор, когда лидеры ведущих стран – Франции, Великобритании – подписали с Гитлером соответствующее соглашение по разделу Чехословакии. "Как повела себя в этой ситуации Польша, которая, как писал тогда один из дипломатов, сделала все, чтобы поучаствовать в разделе Чехословакии? Как вел себя тогда Советский Союз, предлагая всем участникам международной жизни создать единый антифашистский фронт?..", - сказал президент России.

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По его мнению, Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, а руководители Франции и Великобритании с ним встречались и подписывали документы.

"Да, был подписан пакт Молотова-Риббентропа и секретные к нему приложения. Это правда. Обращаю внимание, что Советский союз – последнее государство в Европе, которое подписало с Германией пакт о ненападении. Все остальные до этого подписали. И что надо было делать Советскому Союзу – оставаться один на один?", - сказал Путин.

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