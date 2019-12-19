Путин прокомментировал ситуацию с мигрантами в России

КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Нельзя запретить людям приезжать в Россию, экономика страны требует притока мигрантов, но это надо делать на системной основе, заявил на большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

"Экономика требует притока иммигрантов, а отсутствие должного количества людей на рынке труда и должной квалификации уже сегодня является объективным фактором сдерживания экономического роста. Но делать все это нужно с умом, и соответствующим образом подходить", - сказал президент России. © Sputnik / Социолог: почему молдавские мигранты едут в Россию

Глава Российской Федерации обратил внимание, что "конечно, проще адаптироваться к российским условиям людям, которые уважают и знают русскую культуру, владеют русским языком. Поэтому это легче, скажем, для белорусов, украинцев, для тех же молдаван. И местное население воспринимает это более спокойно".

"Сложнее адаптироваться людям из Средней Азии. Там мы что должны делать? Там просто нужно внедрять наши системы образования, открывать курсы по русскому языку, школы российские, филиалы наших вузов. Тогда и люди, приезжающие сюда к нам, будут чувствовать себя более комфортно, и не будет такого раздражения у местных жителей, которые сталкиваются с неуважением к нашей культуре и истории", - добавил Путин.

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