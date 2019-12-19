16:39 19 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.20
  • USD17.25
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.74
Поиск
Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина

Путин прокомментировал ситуацию с мигрантами в России

© Sputnik / Николай Хижняк
Общество
Получить короткую ссылку
213 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2859/44/28594475.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20191219/28596874/putin-prokommentiroval-situatsiyu-s-migrantami-rusiia.html

Российский лидер на большой пресс-конференции рассказал, каким видит поход к миграционному притоку в РФ.

КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Нельзя запретить людям приезжать в Россию, экономика страны требует притока мигрантов, но это надо делать на системной основе, заявил на большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

"Экономика требует притока иммигрантов, а отсутствие должного количества людей на рынке труда и должной квалификации уже сегодня является объективным фактором сдерживания экономического роста. Но делать все это нужно с умом, и соответствующим образом подходить", - сказал президент России.
Василий Кантаржи
© Sputnik /
Социолог: почему молдавские мигранты едут в Россию

Глава Российской Федерации обратил внимание, что "конечно, проще адаптироваться к российским условиям людям, которые уважают и знают русскую культуру, владеют русским языком. Поэтому это легче, скажем, для белорусов, украинцев, для тех же молдаван. И местное население воспринимает это более спокойно".

"Сложнее адаптироваться людям из Средней Азии. Там мы что должны делать? Там просто нужно внедрять наши системы образования, открывать курсы по русскому языку, школы российские, филиалы наших вузов. Тогда и люди, приезжающие сюда к нам, будут чувствовать себя более комфортно, и не будет такого раздражения у местных жителей, которые сталкиваются с неуважением к нашей культуре и истории", - добавил Путин.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Нужен ли молдавским мигрантам профсоюз в России
Советы трудовому мигранту, как оформить патент на работу в России
Лянге: отношение к мигрантам в России и в Европе разное


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Награждение лучших спортсменов и тренеров Молдовы 2019 года
"Гала молдавского спорта": как награждали лучших спортсменов и тренеров - фото
Откровенное хамство: Косачев об угрозах эстонских властей в адрес Sputnik Эстония
Косачев о действиях эстонских властей в адрес Sputnik: откровенное хамство
Молдова в лидерах по ценовой доступности интернета
Интернет - даже в селе: как преуспела Молдова

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться