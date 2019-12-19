Давление властей на Sputnik Эстония: как комментируют ситуацию в мире и в РФ

Евродепутаты, депутаты Госдумы и журналисты осудили действия эстонских властей в отношении журналистов Sputnik Эстония и выразили уверенность, что международные структуры должны отреагировать на эту ситуацию.

КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. В России и за ее пределами осудили действия эстонских властей в отношении журналистов Sputnik Эстония. Что говорят депутаты и журналисты, читайте в обзоре.

Накануне стало известно, что сотрудники Sputnik Эстония получили от полиции и погранохраны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией – Международным информационным агентством "Россия сегодня". Поводом для этих действий эстонские власти называют санкции, введенные Евросоюзом в марте 2014 года из-за событий на Украине.

В пресс-службе МИА "Россия сегодня", подразделением которого является Sputnik Эстония, действия Таллина назвали вопиющим произволом. Это уже не первый случай прямого давления на российских журналистов в Эстонии, как и в других балтийских странах.

Позиция евродепутата

В комментарии Baltnews экс-депутат Европарламента Джульетто Кьеза назвал действия Таллина провокацией.

"Я думаю, что это очередная попытка обострить ситуацию. Очевидно, что их требования не могут быть выполнены, так как они абсурдны и противоречат принципу свободного доступа к информации. В данном случае, считаю, что слово, которое подходит под описание ситуации, – это "провокация", – отметил Кьеза.

Мнение вице-спикера Госдумы

Вице-спикер Государственной думы РФ Петр Толстой в комментарии Baltnews назвал угрозы эстонских властей в адрес сотрудников Sputnik Эстония нарушением международного права.

"Во всем мире к подобного рода угрозам и попыткам давления власти на журналистов относятся крайне отрицательно. Это является нарушением международного права, права человека, права на свободу слова. В данном случае власти Эстонии действуют вопреки этим нормам. Конечно, это не останется незамеченным. Российская Федерация будет привлекать внимание наших европейских партнеров, которые любят так об этих нормах говорить", - заявил Толстой.

Он также отметил, что ситуация, сложившаяся в странах Балтии с правами человека и демократией, не может не тревожить российскую сторону. По его мнению, "в последнее время отмечается слишком много разных фактов, которые свидетельствуют о том, что власти этих стран не придерживаются общеевропейских норм".

Клинцевич: это целенаправленное преследование

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, в свою очередь, подчеркнул, что угроза эстонских властей сотрудникам Sputnik является целенаправленным преследованием.

"Это целенаправленное преследование, связанное только с одним – с элементами информационной борьбы. Они не в состоянии противостоять той объективности, которую журналисты России представляют. Им правда не нужна. Они проводят по всяким домыслам правонарушения и пытаются преследовать журналистов. Это цензура, притом целенаправленная цензура, связанная с дискредитацией России", - сказал Клинцевич.

Также сенатор отметил, что Россия будет защищать журналистов от подобных нападок.

Журналистская солидарность

Депутат Госдумы РФ, журналист Евгений Ревенко обратил внимание на то, что российское правительство может ответить Эстонии на угрозы журналистам Sputnik.

"Это неприкрытое давление на свободу слова и в принципе на свободу выбора человека места для работы. Власти Эстонии "ушли в отрыв" и в своем младоевропейском рвении забывают о главном принципе демократии – свободе слова. Считаю это недопустимым", – сказал Ревенко.

Депутат напомнил, что Госдума РФ уже приняла ряд законов, которые дают российскому правительству возможность зеркальных ответов тем странам, в которых преследуются российские журналисты.

"Я считаю правильным обращение во все международные организации, в том числе Комитет ОБСЕ по свободе СМИ, ООН. Во все организации, инстанции, которые, возможно, еще слышат власти Эстонии", – добавил депутат.

Ревенко выразил солидарность с теми, кто "действительно остается верен профессии, несмотря на тяжелейшее давление".

В свою очередь, публицист Дмитрий Куликов заявил Baltnews, что если Эстония не прекратит угрожать сотрудникам Sputnik уголовными преследованиями за их журналистскую деятельность, России следует ввести санкции против этой страны.

"Я считаю, что эстонское государство должно отвечать за это. И решительные действия должно предпринять российское государство. Угроза уголовным преследованием в адрес журналистов вообще без каких-либо оснований – беспрецедентное давление на свободу слова. Я думаю, наша реакция должна быть жесткой", – заявил Куликов.

Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня", RT и Sputnik Маргарита Симоньян на эстонском и русском языках призвала президента Керсти Кальюлайд обратить внимание на ситуацию со Sputnik Эстония и не допустить ареста журналистов.

А известный российский телеведущий Владимир Соловьев обратил внимание на то, что угрозы силовых структур о возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников Sputnik Эстония, если они не сменят работу, не соответствуют европейским представлениям о защите свободы слова и о демократии.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK