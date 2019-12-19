Путин прокомментировал ситуацию с давлением на Sputnik Эстония

КИШИНЕВ, 19 дек - Sputnik. Свобода распространения информации относится к одной из фундаментальных свобод современного демократического мира, заявил на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с давлением эстонских властей на Sputnik Эстония.
"Свобода распространения информации относится к одной из фундаментальных свобод современного демократического мира. К сожалению, не все действуют в этой парадигме, а работают в рамках других правил, которые сами для себя и прописывают... Мы со своей стороны будем делать все, чтобы поддержать вас где бы то ни было доступными и такими мерами, чтобы не повредить нашим межгосударственным отношениям", - сказал Путин.
Путин также отметил, что его всегда удивляют такие ситуации. "Нас все время пытаются обвинить в каких-то смертных грехах, в том числе в давлении на независимые СМИ, а сами делают все тоже самое, в чем нас обвиняют. Это, конечно, удивительный цинизм", - сказал Путин.
"Потому что будут лить воду на мельницу тех, кто как раз и хочет растаскивать наши страны и народы. Мы не должны помогать им это делать. Как бы не было неприятно, надо все-таки добиваться возможности работать и в этих странах, которые боятся вашей информации, боятся вас, боятся вашей правды, своим зрителям и слушателями", - сказал президент России.
По-другому, как считает Путин, нельзя понять, почему препятствуют деятельности Sputnik.
"Видимо, просто боятся вашей информации, вашего влияния на умы люди", - сказал Путин.
Главный редактор МИА "Россия сегодня", RT и Sputnik Маргарита Симоньян поблагодарила за возможность задать вопрос президенту РФ о ситуации со Sputnik Эстония.
"Спасибо Пескову, что дал спросить про Эстонию, где полиция угрожает арестовать наших журналистов за то, что они наши журналисты", - написала Симоньян в Telegram.
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