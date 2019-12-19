Российский журналист: власти Эстонии давят на Sputnik из-за его позиции

КИШИНЕВ, 19 дек - Sputnik. Создается впечатление, что позиция Sputnik, его здравомыслие, его правдивые материалы представляют серьезную угрозу для режима "европейской демократии", заявил гендиректор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов, комментируя ситуацию с давлением на журналистов Sputnik Эстония.

"Многие жители Эстонии воспринимают Sputnik, как отдушину в достаточно затхлой информационной атмосфере. Создается впечатление, что позиция Sputnik, его здравомыслие, его правдивые материалы представляют серьезную угрозу для режима "европейской демократии", - отметил Мамонтов.

Накануне стало известно, что сотрудники Sputnik Эстония получили от полиции и погранохраны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией – Международным информационным агентством "Россия сегодня". В пресс-службе МИА "Россия сегодня", подразделением которого является Sputnik Эстония, действия Таллина назвали вопиющим произволом. Это уже не первый случай прямого давления на российских журналистов в Эстонии, как и в других балтийских странах.

По его словам, у российских СМИ время от времени возникают проблемы в европейских странах. Однако Эстония превзошла всех в травле и преследовании непровластных изданий.

"Руководство стран молодой "европейской демократии" взяло на себя роль сторожевых мосек, - отметил Владимир Мамонтов. – Эти моськи будут гавкать гораздо громче больших собак и по первому зову расскажут о "российской опасности" или "красной угрозе". И, как мы видим, они не чураются ничего".

Явлением того же ряда, что и давление на Sputnik, журналист считает скандальное высказывание министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме в адрес нового премьер-министра Финляндии Санны Марин.

Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня", RT и Sputnik Маргарита Симоньян на эстонском и русском языках призвала президента Керсти Кальюлайд обратить внимание на ситуацию со Sputnik Эстония и не допустить ареста журналистов.

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