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Владимир Мамонтов

Российский журналист: власти Эстонии давят на Sputnik из-за его позиции

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20191219/28600880/rossiyskiy-zhurnalist-vlasti-estonii-davyat-na-sputnik-iz-za-ego-pozitsii.html

Генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов прокомментировал действия эстонских властей в отношении агенства.

КИШИНЕВ, 19 дек - Sputnik. Создается впечатление, что позиция Sputnik, его здравомыслие, его правдивые материалы представляют серьезную угрозу для режима "европейской демократии", заявил гендиректор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов, комментируя ситуацию с давлением на журналистов Sputnik Эстония.

Большая пресс-конференция Владимира Путина 2019
© Sputnik / Сергей Гунеев
Путин прокомментировал ситуацию с давлением на Sputnik Эстония
Накануне стало известно, что сотрудники Sputnik Эстония получили от полиции и погранохраны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией – Международным информационным агентством "Россия сегодня".  В пресс-службе МИА "Россия сегодня", подразделением которого является Sputnik Эстония, действия Таллина назвали вопиющим произволом. Это уже не первый случай прямого давления на российских журналистов в Эстонии, как и в других балтийских странах.

"Многие жители Эстонии воспринимают Sputnik, как отдушину в достаточно затхлой информационной атмосфере. Создается впечатление, что позиция Sputnik, его здравомыслие, его правдивые материалы представляют серьезную угрозу для режима "европейской демократии", - отметил Мамонтов.

По его словам, у российских СМИ время от времени возникают проблемы в европейских странах. Однако Эстония превзошла всех в травле и преследовании непровластных изданий.

Sputnik
© Sputnik / Alexey Filippov
Давление на Sputnik Эстония – цензура и диктатура вместо демократии
"Руководство стран молодой "европейской демократии" взяло на себя роль сторожевых мосек, - отметил Владимир Мамонтов. – Эти моськи будут гавкать гораздо громче больших собак и по первому зову расскажут о "российской опасности" или "красной угрозе". И, как мы видим, они не чураются ничего".

Явлением того же ряда, что и давление на Sputnik, журналист считает скандальное высказывание министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме в адрес нового премьер-министра Финляндии Санны Марин.

Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня", RT и Sputnik Маргарита Симоньян на эстонском и русском языках призвала президента Керсти Кальюлайд обратить внимание на ситуацию со Sputnik Эстония и не допустить ареста журналистов.

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