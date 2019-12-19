Российский журналист: власти Эстонии давят на Sputnik из-за его позиции

КИШИНЕВ, 19 дек - Sputnik. Создается впечатление, что позиция Sputnik, его здравомыслие, его правдивые материалы представляют серьезную угрозу для режима "европейской демократии", заявил гендиректор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов, комментируя ситуацию с давлением на журналистов Sputnik Эстония.
"Многие жители Эстонии воспринимают Sputnik, как отдушину в достаточно затхлой информационной атмосфере. Создается впечатление, что позиция Sputnik, его здравомыслие, его правдивые материалы представляют серьезную угрозу для режима "европейской демократии", - отметил Мамонтов.
По его словам, у российских СМИ время от времени возникают проблемы в европейских странах. Однако Эстония превзошла всех в травле и преследовании непровластных изданий.
Явлением того же ряда, что и давление на Sputnik, журналист считает скандальное высказывание министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме в адрес нового премьер-министра Финляндии Санны Марин.
Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня", RT и Sputnik Маргарита Симоньян на эстонском и русском языках призвала президента Керсти Кальюлайд обратить внимание на ситуацию со Sputnik Эстония и не допустить ареста журналистов.
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