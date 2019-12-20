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Шприц и ампула в руках медика

Включается защита: в Америке одобрили использование вакцины от Эболы

© Fotolia / BillionPhotos.com
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20191220/28609549/ebola-usa-vactination.html

Болезнь, которую вызывает вирус Эбола, представляет собой острую инфекцию, поражающую людей, а также некоторые виды животных. Характеризуется высокой смертностью и тяжелым течением.

КИШИНЕВ, 20 дек - Sputnik. Первая вакцина против вируса лихорадки Эбола получила одобрение в США, об этом сообщается на официальном сайте управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США.

"Сегодня FDA объявило о разрешении на использование Ervebo, первой одобренной ведомством вакцины для предотвращения заболевания, вызванного вирусом Эбола, среди лиц от 18 лет и старше", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства.

Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, где российские ученые разработали вакцину против лихорадки Эбола.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Испытания российской вакцины против Эболы начнут в Гвинее осенью
При этом в управлении отмечают, что случаи заболевания Эболой в США "крайне редки".

Зафиксированные случаи, по заявлениям организации, стали результатом заражения, полученного в других странах лицами, которые впоследствии прибывали в Штатах, или медработниками, которые заболевали после контакта с зараженными пациентами.

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Эпидемия Эбола прокатилась по Западной Африке около пяти лет назад в основном затронув Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.

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