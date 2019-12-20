Генпрокурор Украины добивается возвращения Вячеслава Платона в Киев

В письме, направленном на имя генпрокурора РМ Александра Стояногло, его киевский коллега заявил, что выдача Платона Молдове прошла с нарушением закона.

КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка направил главе генпрокуратуры Молдовы Александру Стояногло запрос о возвращении Вячеслава Платона на территорию Украины.

В тексте официального письма, которое оказалось в распоряжении одного из национальных телеканалов Молдовы, Рябошапка заявил, что экстрадиция Платона была проведена с нарушением процедуры.

Как отмечается в письме, 29 августа 2018 года Вячеслав Платон был передан правоохранительным органам Молдовы еще до вступления в силу решения Генпрокуратуры Украины о его выдаче. Таким образом, Платон "был лишен гарантированного законодательством Украины права на обжалование решения о его экстрадиции", говорится в документе.

Генеральный прокурор Украины информировал молдавских коллег о том, что 21 ноября 2019 года Печерский районный суд Киева удовлетворил жалобу адвокатов Вячеслава Платона и отменил постановление генпрокуратуры Украины о его выдаче.

За что сидит Вячеслав Платон

В 2017 году кишиневский суд приговорил Платона к 18 годам тюрьмы. Инстанция также постановила взыскать с него 869,22 миллиона леев.

Приговор Платону подтвердил обвинение в отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничестве. В декабре 2018 года Платон был дополнительно осужден еще на 7 лет заключения по делу о мошенничестве в страховой компании Moldasig и по делу о попытке подкупа сотрудников спецподразделения Pantera.

Таким образом, общий срок, который Платон должен отсидеть в тюрьме, составил 25 лет.

Заочный арест в Москве

Тверской суд Москвы 14 августа 2019 года санкционировал заочный арест молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, объявленного в международный розыск.

В отношении Платона избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания, либо экстрадиции на территорию Российской Федерации.

По данным следствия, Платон обвиняется в создании международного преступного сообщества и выводе денежных средств из России по подложным основаниям.

Платон родился в Молдове, имеет гражданство РФ, зарегистрирован в Подмосковье.

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