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Пожилые люди держатся за руки

Как в былинах: прожили вместе долгую жизнь и умерли в один день

© Fotolia / Studio Mike
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20191221/28619906/kak-v-bylinakh-prozhili-vmeste-70-let-i-umerli-s-raznitsey-20-minut.html

Если быть абсолютно точными, после 70 лет супружества американец и его жена умерли с разницей в 20 минут.

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. Лес и Фреда Остин прожили скончались одни за другим на соседних кроватях в хосписе, сообщают американские СМИ.

Пара из Мичигана познакомилась еще в школе, тогда же они начали встречаться. Лес и Фреда поженились в 1949 году, а в ноябре этого года отпраздновали 70-летнюю годовщину свадьбы.

По словам внучки супругов, единственный раз пара поссорилась, когда Лес в годы Корейской войны без ведома жены записался добровольцем в армию.

Пара попала в хоспис 6 декабря, а на следующий день супруги скончались. Их похоронили 17 декабря. Лесу и Фреде было по 90 лет.

"Я рада, что они покинули нас в одно время. Я думаю, им было бы непросто продолжать жить поодиночке. Под конец этих 70 лет вместе они продолжали заботиться друг о друге и любить очень сильно", — рассказала внучка Лея.

Их смерть на соседних кроватях была "почти так же романтична, насколько вы можете представить", добавил их сын Майкл.

У пары осталось двое детей, четверо внуков и восемь правнуков.

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