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В старой части Одессы.

В Одессе у граждан Молдовы вымогают деньги - за что требуют заплатить

Екатерина Чеснокова
Общество
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Sputnik Молдова
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Отправляясь на праздники в "жемчужину у моря", жители нашей республики должны быть предельно аккуратными, там вновь применяют один из проверенных способов отъема наличности.

КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. Одесса - в своем репертуаре в том смысле, что там пытаются сделать деньги из воздуха. Со случайно припаркованных автомобилей предприимчивые местные ребята снимают номера, а потом предлагают их вернуть за сравнительно умеренную плату.

Она составляет от 800 до 1000 гривен.

Злоумышленники оставляют соответствующую записку с требованием мзды на лобовом стекле автомобиля, оставшегося без номерных знаков. 

О том, что такое творится в городе у Черного моря, знают сами одесситы и администраторы многочисленных отелей, которые даже призывают автолюбителей оставлять автомобили на специализированных стоянках, а не на обочинах или во дворах жилых домов. 

Многие одесситы считают, что правоохранительные органы города не предпринимают решительных действий в борьбе с этим злом, поскольку злоумышленники делятся "легкой выручкой" с ними. Но это, как говорится, "на Привозе шепнули".

В любом случае, отправляясь на праздники в Одессу, надо подстраховать.

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Теги:
плата, автомобили, номера, граждане, Молдова


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