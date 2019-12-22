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Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20191222/28633316/margarita-simonyan-obratilas-k-prezidentu-estonii.html

Свое послание главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT опубликовала в своем Telegram-канале на эстонском и русском языках.

КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. Маргарита Симоньян подчеркнула, что отношения между Москвой и Таллином заслуживают того, чтобы быть лучше.

Между тем, работникам Sputnik Эстония был поставлен беспрецедентный ультиматум — уволиться до 1 января или готовиться к тюрьме.

"Уважаемая госпожа президент Керсти Кальюлайд. Я не знаю, в курсе ли Вы действий силовых структур Вашей страны, которые угрожают журналистам, своим гражданам, уголовным преследованием за то, что они делают свою работу", - пишет главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT.

По ее словам, сложно представить себе, что в Эстонии в нарушение всех мыслимых прав и свобод готовы отправить в тюрьму тридцать журналистов.

Флаги ОБСЕ
© Photo : OSCE / Mikhail Evstafiev
Представитель ОБСЕ прокомментировал ситуацию со Sputnik Эстония

"Но, - отмечает далее, - к сожалению, меня, как главного редактора "России сегодня", жизнь заставляет воспринимать эту угрозу серьезно — на Украине четыреста дней провел за решеткой за свою профессию наш коллега Кирилл Вышинский".

Симоньян подчеркивает, что президента Эстонии знают и ценят за готовность к спокойному диалогу.

"Нам, как и Вам, очень не хочется, чтобы за Эстонию было стыдно. Давайте вместе не допустим этого", - подытожила главред.

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