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Руководитель информационного агентства Россия сегодня Дмитрий Киселев

Киселев: вопрос статуса Sputnik в Эстонии - отнюдь не локальная тема

© Sputnik / Igor Russak
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20191222/28633456/kiselev-vopros-statusa-sputnik-estonia---otnyud-ne-lokalnaya-tema.html

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев высказался свою точку зрения по поводу ситуации, сложившейся вокруг эстонского хаба.

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Угрозы в адрес Sputnik Эстония создают опасный прецедент, который может вызвать цепную реакцию по всей Европе, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в своей программе "Вести Недели" на "России 1".

"Поэтому-то вопрос статуса Sputnik в Таллине — отнюдь не локальная тема, а выработка принципа для всего континента", — сказал он.

Киселев обратил внимание, что Таллин предпринял действия против сотрудников российского СМИ под предлогом санкций Евросоюза, введенных лично против него еще в 2014 году. По мнению журналиста, нельзя трактовать персональные санкции шире, чем они есть.

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"Но, поведя себя, честно говоря, убого, эстонцы решили распространить персональные санкции в адрес руководителя медиахолдинга на весь медиахолдинг - как если бы бюджет государственной организации был моим личным, персональным бюджетом ", — объяснил он, добавив, что подобным образом из всех стран ЕС санкции трактует только Эстония.

Угрозы журналистам

В среду пресс-служба МИА "Россия сегодня" сообщила, что журналисты Sputnik Эстония получили письма от департамента полиции и погранохраны страны "с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел", если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с агентством.

Флаги ОБСЕ
© Photo : OSCE / Mikhail Evstafiev
Представитель ОБСЕ прокомментировал ситуацию со Sputnik Эстония

Свои действия Таллин обосновал санкциями, которые ЕС ввел в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц на фоне событий на Украине. МИА "Россия сегодня" назвало действия эстонских властей вопиющим произволом и заявило о намерении обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО и ЕСПЧ.

Угрозы журналистам прокомментировал и Владимир Путин во время пресс-конференции. Он заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах.

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев 20 декабря направил обращения представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с просьбой взять под личный контроль ситуацию.

Давление властей Эстонии на сотрудников Sputnik вызвала массу откликов экспертного и журналистского сообщества, в том числе в Молдове.

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