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Таможня Скулень

Это нужно знать жителям РМ - как проехать в Европу через Румынию без "пробок"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20191222/28634400/eto-nuzhno-znat-zhitelyam-rm-kak-proekhat-v-evropu-cherez-rumyniyu-bez-probok.html

Традиционно на новогодние и рождественские праздники многие граждане нашей страны отправляются на каникулы - румынские власти предпримут особые меры пропуска автотранспорта через КПП с Молдовой, чтобы не образовывались заторы из машин.

КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. Во избежание чрезмерного скопления автомобилей на пограничных контрольно-пропускных пунктах с Молдовой власти соседней Румынии решили увеличить число сотрудником пограничной полиции и таможенной службы, чтобы на рождественские и новогодние праздники на кордонах не образовывались километровые пробки из автомобилей.

Таможенный КПП, архивное фото.
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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Также профильные ведомства соседней страны намерены расширить число пропускных полос на пограничных КПП, что значительно позволит разгрузить приграничный трафик и обеспечить наиболее быстрый пропуск граждан Молдовы через румынскую таможню. 

Особенное внимание будет уделено КПП "Албица", который расположен напротив молдавского пограничного пункта "Леушены". Именно эти КПП являются наиболее загруженными в период рождественских и пасхальных праздников.

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Теги:
Новый год, поездки, Румыния, таможня


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