23:45 23 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.17
  • USD17.28
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.74
Поиск
Певица Нюша.

Хочешь быть затролленым, - дай ребенку необычное имя

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Общество
Получить короткую ссылку
0 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2864/45/28644544.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20191223/28644557/khochesh-chtoby-tebya-zatravili-v-sotssetyakh---day-rebenku-neobychnoe-imya.html

По крайней мере такая история случилась с Анной Шурочкиной, более известной под сценическим именем Нюша.

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik. Исполнительница впервые показала ребенка, снявшись для обложки журнала Hello, которому дала интервью.

"Знакомьтесь, моя дочь — Симба!" — заявила Нюша изданию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от HELLO! Russia (@hello__ru)

Подписчики сразу начали возмущаться, вспоминать анимационный фильм студии Disney "Король Лев" .

"Хорошо хоть не Пумба", — прокомментировала @1991_aleksandra.
"Реально Симба? Радует, что не Чунга-Чанга", — присоединилась к обсуждению @maria_mash.

"Я понимаю, хотели необычное имя, но не Симба же. И к отчеству ну никак не подходит. Подрастет, совсем задразнят — будут постоянно спрашивать: "Ты из мультика "Король Лев"?" — подчеркнула @e_shchur.

"Симба Игоревна Сивова?! Нюша пошутила? За что так со своим ребенком?" — возмутился @markus_ricardo1.

Были и те, кто предположил, что "Симба" может быть сокращением от имени Серафима, но большинство все равно продолжило троллить.

"Такого сочетания ни у кого нет, звучит красиво. В свое время я поменяла имя в паспорте, не захотела оставаться Анной, все-таки это самое распространенное имя. А теперь и дочь моя — единственная в своем роде. Нам с мужем нравится "Король Лев", и здорово, что она у людей будет ассоциироваться с этим мультиком. Но главное не в этом. Дочь Скорпион, это непростой знак. Сильной личности нужно сильное имя. У нас был запасной вариант — Мирослава. Мы с мужем решили, что, когда ее увидим, сразу поймем, какое имя подойдет больше. Так и произошло", — объяснила певица.

Нюша (Анна Шурочкина) впервые стала мамой в ноябре 2018 года.

Свадьбы года
© Sputnik / Григорий Сысоев
Свадьбы года

В 2017 году она вышла замуж за генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игоря Сивова, с которым начала отношения в 2016 году.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Киркоров, Эмин, Лепс, Орбакайте на pre-party фестиваля "Жара" в Москве
От Киркорова до Крида, но без Бузовой: топ самых популярных исполнителей


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Фотокорреспондент Андрей Стенин.
Человек с фотоаппаратом. Памяти Андрея Стенина
Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту
Владимир Путин дал старт железнодорожному движению по Крымскому мосту
Румыния 1989
"Черная метка" для Чаушеску, или десять дней, которые изменили Румынию

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться