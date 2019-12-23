Постпред РФ в ЕС о Sputnik Эстония: Европа следит за свободой слова, но только у других

По словам высокопоставленного дипломата, следует вести речь о соблюдении правил, которые писаны для всех, в том числе и для властей Эстонии.

КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik. Ситуацию с давлением властей на коллектив редакции Sputnik Эстония прокомментировал постоянный представитель России при Европейском союзе, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Чижов.

По словам высокопоставленного дипломата, следует вести речь о соблюдении правил, которые писаны для всех, в том числе и для властей Эстонии.

"В качестве отговорки официальный Таллин использует тезис, что Sputnik – это вовсе не средство массовой информации, а пропагандистский рупор, - отметил Владимир Чижов. – Но это ничего не меняет. В конце концов, с большим на то основанием можно такие же характеристики дать широкому кругу западных СМИ (в том числе, эстонским)".

Постпред уверен, что здесь – вопрос принципа.

"В Евросоюзе, должен вам признаться, с намного большим удовольствием обсуждают вопросы свободы печати и прав человека в окружающем мире, за пределами самого ЕС. И очень неохотно говорят о тех проблемах, которые в ЕС существуют. Хотя, в последнее время начали, наконец, задумываться и об этом", - подытожил Чижов.

Ранее, сотрудники Sputnik Эстония получили от полиции и пограничной охраны письма с прямыми угрозами возбуждения уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не расторгнут отношения с МИА "Россия сегодня".

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, призвав не допустить ареста журналистов.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK