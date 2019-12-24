Климов о ситуации со Sputnik Эстония: уже включились механизмы ОБСЕ

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам считает, что ситуация вокруг Sputnik Эстония - цинизм в чистом виде.

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. По ситуации вокруг Sputnik Эстония уже включились механизмы ОБСЕ, и российская сторона будет продолжать разъяснять неправомерность действий в отношении агенства на площадках Европарламента, Совета Европы и других. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам, председатель Временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов.

Он напомнил, что в России были разработаны поправки к закону, согласно которому появляется такая категория, как физическое лицо, иностранный агент.

"Сколько было упреков. Хотя мы говорили только о том, что граждане РФ, которые осознанно, постоянно масштабно работают с иностранными СМИ, официально признанными агентами (а таких, кстати, немного), и получают деньги из-за рубежа, могут быть (ключевое слово "могут") зарегистрированы в качестве иностранных агентов физических лиц", - сказал чиновник во вторник в ходе видеомоста Москва – Баку – Кишинев – Тбилиси.

Климов пояснил, после этой регистрации данные граждане должны будут отчитываться, откуда они получают финансовые средства, и чем они там занимаются. Если они нарушают это правило, то их ждет административное наказание - небольшой штраф.

"Почувствуйте разницу - страна Евросоюза и НАТО, как бы демократическая и цивилизованная, за то, что человек просто работает в СМИ, угрожает ему уголовным наказанием. Это что такое? Мы вас, как уголовных преступников, будем судить, а потом, по всей видимости, привлечем только за то, что вы работаете в СМИ другого государства. Ну, запрет на профессию в чистом виде", - сказал он.

Председатель Комитета Совфеда по международным делам добавил, что Sputnik Эстония еще и "обозначен каким-то дьявольским только потому, что во главе его находится человек, который этими же силами был назван лицом, заслуживающим включения в некий санкционный противоправный список".

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"Тут что ни возьми - на грани абсурда. Вообще, это цинизм в чистом виде. При этом не думаю, что такие меры могут заткнуть уши и закрыть глаза гражданам Эстонии. Уже сегодня включились механизмы ОБСЕ, в том числе, и при нашем содействии. Будем продолжать разъяснять неправомерность таких действий на площадке Европейского парламента, Совета Европы, межпарламентского союза. Есть и другие рычаги, о которых я бы сейчас не хотел говорить, но они есть", - сказал Климов.

Ситуация со Sputnik Эстония

Пресс-служба МИА "Россия сегодня" 17 декабря сообщила, что журналисты Sputnik Эстония получили письма от департамента полиции и погранохраны страны "с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел", если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с агентством.

Свои действия Таллин обосновал санкциями, которые ЕС ввел в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц на фоне событий на Украине. МИА "Россия сегодня" назвало действия эстонских властей вопиющим произволом и заявило о намерении обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО и ЕСПЧ.

Угрозы журналистам прокомментировал и президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах.

Угрозы в адрес Sputnik Эстония создают опасный прецедент, который может вызвать цепную реакцию по всей Европе, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Поэтому-то вопрос статуса Sputnik в Таллине — отнюдь не локальная тема, а выработка принципа для всего континента", — сказал он.

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Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев 20 декабря направил обращения представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с просьбой взять под личный контроль ситуацию.

Давление властей Эстонии на сотрудников Sputnik вызвало массу откликов экспертного и журналистского сообщества, в том числе в Молдове.

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