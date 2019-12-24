Путин поздравил Додона и жителей Молдовы с Новым годом и Рождеством

Российский лидер пожелал молдавскому президенту крепкого здоровья и успехов в работе, а всем гражданам республики – счастья и благополучия.

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин направил праздничное поздравление главе Республики Молдова Игорю Додону.

"Примите самые теплые поздравления по случаю Нового года и Рождества Христова. Народы России и Молдовы связаны давними узами дружбы и духовной близости. Уверен, что развитие конструктивного двустороннего диалога и сотрудничества в самых различных областях отвечает нашим общим интересам", - сказано в послании.

Российский лидер пожелал молдавскому президенту крепкого здоровья и успехов в работе, а всем гражданам республики – счастья и благополучия.

© Photo : Facebook / Кармена Стерпу Поздравительное послание президента России Владимира Путина главе Республики Молдова Игорю Додону

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