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Встреча Владимира Путина и Игоря Додона

Путин поздравил Додона и жителей Молдовы с Новым годом и Рождеством

© Sputnik / Сергей Мамонтов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20191224/28661032/putin-pozdravil-dodon-zhiteli-moldova-novyi-god-rozhdestvo.html

Российский лидер пожелал молдавскому президенту крепкого здоровья и успехов в работе, а всем гражданам республики – счастья и благополучия.

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин направил праздничное поздравление главе Республики Молдова Игорю Додону.

"Примите самые теплые поздравления по случаю Нового года и Рождества Христова. Народы России и Молдовы связаны давними узами дружбы и духовной близости. Уверен, что развитие конструктивного двустороннего диалога и сотрудничества в самых различных областях отвечает нашим общим интересам", - сказано в послании.

Российский лидер пожелал молдавскому президенту крепкого здоровья и успехов в работе, а всем гражданам республики – счастья и благополучия.

Поздравительное послание президента России Владимира Путина главе Республики Молдова Игорю Додону
© Photo : Facebook / Кармена Стерпу
Поздравительное послание президента России Владимира Путина главе Республики Молдова Игорю Додону

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