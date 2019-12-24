Захарова: неприятие Таллином рекомендаций представителя ОБСЕ - тревожный сигнал

Официальный представитель МИД России ответила на вопрос СМИ о ситуации вокруг информационного агентства «Sputnik» в Эстонии.

КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. Считаем весьма тревожным сигналом неприятие эстонским руководством рекомендаций представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира в отношении информационного агентства «Sputnik» в Эстонии, сказала директор департамента информации и печати министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Ранее Дезир призвал официальный Таллин воздержаться от ограничений работы Sputnik Эстония. "Я написал властям Эстонии о мерах, направленных против журналистов Sputnik Эстония после введения индивидуальных санкций против (гендиректора МИА "Россия сегодня" - прим.ред.) Киселева. Призываю власти воздержаться от ненужных ограничений работы иностранных СМИ, которые могут повлиять на свободный поток информации", – написал он в Twitter-аккаунте своего офиса.

Захарова также называет "неприемлемым и абсолютно необоснованным называть бюро агентства "подразделением инфоопераций", в очередной раз эстонская сторона отказывает информагентству, аккредитованному в стране по установленным правилам и ведущему свою деятельность в соответствии с общепринятыми журналистскими стандартами, в праве называться СМИ.

"Возникает вопрос, на каком основании? Если у официального Таллина есть факты несоответствия деятельности подразделения «Sputnik» заявленным целям, пусть представят их публично, если таких фактов, как всегда, не окажется, то надо извиняться за клевету", - сказала официальный представитель МИД России.

По ее словам, которые приводит сайт МИД, действия Эстонии – это планомерная провокационная работа против российских СМИ, подрыв существующих международно-правовых гарантий журналисткой деятельности с целью размывания статуса средства массовой информации и превращения его в объект прямого политического давления.

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