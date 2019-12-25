Сочельник и Католическое Рождество 2019: история и традиции

Рождество - один из важнейших христианских праздников – в этот день сын Божий Иисус Христос родился в городе Вифлееме.

Западные христиане, которые живут по григорианскому календарю, празднуют Рождество Христово 25 декабря.

Католическое Рождество, кроме католиков, празднуют протестанты всех конфессий и некоторые православные общины. Праздник считается государственным в более чем ста странах мира.

Православная церковь отмечает Рождество Христово 7 января.

История

О празднике Рождества Христова впервые упоминается в первой половине IV века. Рождение Сына Божьего, как следует из Святого писания, знаменует восход первой вечерней звезды в ночь на 25 декабря.

На свет маленький Христос появился в пещере, где пастухи укрывали от непогоды скот. О том, что в мир пришел Спаситель, пастухам возвестили ангелы, после чего они отправились в пещеру и поклонились новорожденному.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich Празднования католического Рождества

Сыну Божьему свои дары – ладан, золото и смирну принесли в волхвы, которые добрались до пещеры, направляемые светом яркой звезды.

Главным символом праздника Рождества Христова стала именно эта сцена, которую при помощи объемных фигур, выполненных из различных материалов (дерево, фарфор, глина) воплощают в храмах и в жилых домах.

Дата празднования была установлена на Третьем Вселенском соборе, который носит название Эфесского в 431 году.

Церковные традиции

Традиции празднования Католического Рождества для католиков заключаются в определенных ритуалах. Адвент или период покаяния один из них — он длиться четыре недели до праздника.

В это время духовенство облачается в одежды фиолетового цвета, а верующие католики исповедуются, чтобы с чистым сердцем участвовать в Рождественских богослужениях и принять Причастие.

Богослужениями по воскресениям в период Адвента в католических храмах проводятся на определенную тему — евангельские чтения посвящены пришествию Христа в конце времен, переходу от Ветхого к Новому Завету, служению Иоанна Крестителя и событиям, которые предшествовали непосредственно Рождеству Христову.

Венок с четырьмя свечами устанавливается в храмах у алтарей, и по одной свече зажигается в каждое воскресенье Адвента. Вечность символизирует круглая форма венка, а его зеленый цвет, как и ветви рождественской елки, надежду.

Католики, на праздник Рождества Христова совершают три церковных богослужения — в полночь, на рассвете и днем. Празднование католического Рождества начинается с восходом первой вечерней зари, которая возвестила о времени рождения Сына Божьего всему миру.

Празднование продолжается восемь дней (октавы), в течение которых в католических храмах вспоминают Святого первомученника Стефана (26 декабря), Святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова (27 декабря), и Святых Невинных Младенцев Вифлеемских (28 декабря).

Праздник Святого Семейства — Младенца Иисуса, Девы Марии и Иосифа Обручника, отмечается 30 декабря, если этот день не выпадает на воскресенье. Празднование католического Рождества завершается 1 января – в этот день отмечают с особой торжественностью День Пресвятой Богородицы.

Католические рождественские дни продолжается вплоть до праздника Крещения, по римско-католическому календарю его отмечают в первое воскресенье за Богоявлением (6 января). Духовенство на время празднования облачается на литургии в белое — одеяние праздничного цвета.

Католический сочельник

Рождественским сочельником или Вигилией (от латинского vigilia, бдение) называется канун Рождества.

Католическое Рождество – это спокойный семейный праздник, в этот день устанавливают ясли и украшают елки, а кто из членов семьи не успел исповедаться, идут в церковь.

В Католический сочельник готовят праздничный ужин — по традиции он состоит из постных блюд. Практически все католики соблюдают 24 декабря очень строгий пост. Блюдо с освященным пресным хлебом — рождественскими облатками, помещают в центре стола. С появлением на небе первой звезды пост прекращается.

© Sputnik / Maksim Bogodvid Празднование католического Рождества

Глава семьи перед ужином читает вслух отрывок из Евангелия от Луки, повествующий о рождении Иисуса Христа. Затем все присутствующие берут с блюда облатки и делятся ими, желая друг другу мира и добра.

После ужина вся семья идет в церковь — в Рождество на торжественной вечерней мессе обязательно присутствуют даже те католики, которые редко посещают храм в течение года. Во время мессы зачитывают отрывки из Ветхого Завета и вспоминают библейские события, связанные с рождением младенца Иисуса.

Обычай оставлять за рождественским столом незанятое место распространен и известен. В Сочельник любого гостя принимают как родного, в память о близких и дорогих людях, которые в этот день не могут встретить праздник вместе с семьей. Незанятое место также символизирует и покойного члена семьи, либо всех умерших родственников.

Санта-Клаус

Католическое Рождество — время волшебства, которое ассоциируется с легендарным Санта-Клаусом. Образ добродушного упитанного старика, который разъезжает на оленьей упряжке в окружении эльфов и приносит заветные подарки, известен еще с незапамятных времен.

И дети всех стран с удовольствием ждут Новый год и Рождество, зная, что добрый волшебник непременно в праздник подарит им то, о чем мечталось. Но, чтобы Санта знал, что подарить, нужно непременно написать ему письмо. Кстати, у Санты есть волшебная книга, куда он тщательно записывает хорошие и плохие поступки детей.

© REUTERS / Парад Санта-Клаусов в Раквере

Образ рождественского волшебника дополнялся забавными деталями долгие годы. Большим красным мешком для подарков, к примеру, Санта обзавелся только в 1864 году. А позднее, чтобы оставить подарки детишкам, Санта Клаус стал пробираться в дома через дымоходные трубы.

Интересный рождественский обычай — развешивать большие носки на каминах, чтобы в них могло уместиться как можно больше подарков, связан с прототипом Санта Клауса — Святым Николаем (Sanctus Nicolaus).

Святой Николай, согласно легенде, когда проходил мимо бедных домов, всякий раз бросал в дымоходы небольшие мешочки с монетами, которые попадали прямо в детские носочки, развешенные на просушку.

Традиции разных стран

С давних времен известна традиция хождения детей и молодежи по домам в масках и шкурах животных с песнями и добрыми пожеланиями. За добрые пожелания им дарят — колбасу, яйца, пирожки, фрукты, жареные каштаны, сладости.

В основу традиции дарить детям и друг другу подарки в Рождество легло евангельское повествование о том, как три волхва, которые пришли поклониться Младенцу Иисусу, поднесли Ему дары.

На Католическое Рождество на городских площадях и в храмах прихожане, по давней традиции, разыгрывают евангелистские сценки, рассказывая наглядно о рождении Иисуса Христа.

© Sputnik / Вадим Анцупов Ратушная площадь Таллинна

Традиция украшать елку также уходит своими корнями в далекое языческое прошлое — в давние времена на ней устанавливали свечи, тем самым пытаясь воссоздать свет вечерней звезды, освещающей дорогу волхвам.

С годами, для украшения стали использовать детские поделки из цветной бумаги, конфеты и яблоки. Сегодня их заменяют разнообразными игрушками, гирляндами и сверкающей мишурой.

© Sputnik / Evgeny Biyatov Новогодняя иллюминация на Тверской улице в Москве

Еще одно рождественское растение – вечнозеленая омела (Viscum), с которым связано множество примет. Жители Скандинавии считают ее олицетворением добра и мира, а других государств — верят, что омела оберегает дом от молнии, а также отпугивает всяческую нечисть.

Но у англичан существует самая романтическая традиция — с наступлением католического Рождества они целуются, оказавшись под ветвями этого дивного кустарника.

Накануне Рождества в Чехии принято наряжать елки, преподносить друг другу подарки и садиться за праздничный стол. Затем члены семьи, по традиции, вместе гадают на яблоках — следующий год обязательно будет счастливым, если, разрезав плод поперек вы увидите правильную звездочку из косточек.

© Sputnik / Константин Чалабов Празднование католического Рождества в регионах России

Съедобные украшения, выполненные из шоколада и мармелада, вешают на елку в Австрии. Домочадцы выходят к праздничному столу, одев самые лучшие костюмы, а двери не запирают на засовы – по сложившейся традиции к трапезе могут в любой момент присоединиться друзья и знакомые.

Рождество по-американски — это побывать в гостях у близких и родных, и всем вместе распевать рождественские песни, получить презенты от Санта Клауса и завалить друг друга подарками.

В рождественскую ночь в Испании надевают народные костюмы и выходят на улицы, где веселятся, танцуют и поют песни. Предвкушая праздник, люди, перед самым началом рождественской мессы, собираются у центрального входа в храм, берутся за руки и танцуют.

Рождественское застолье

В Рождество праздничный стол, по традиции, украшают особые блюда — для каждой страны свои. В Англии обязательное рождественское блюдо — индейка, запеченная в духовке под соусом из крыжовника, а в США индейку подают только под клюквенным соусом.

Индейка, запеченная в белом вине – основное рождественское блюдо во Франции. В Германии, по традиции, едят жареного гуся.

Утку или гуся, фаршированного яблоками, едят на Рождество в Дании, в Греции — индейку в вине, а в Ирландии — индейку или окорок.

В Китае на Рождество, где есть христиане-католики, готовят императорское блюдо — утку по-пекински.

В Австрии, Венгрии и многих балканских странах считают, что птицу в Рождество есть нельзя – счастье улетит, поэтому у них на рождественском столе не бывает птицы.

В скандинавских странах к Рождеству делают кровяную колбасу, солят и коптят мясо. В некоторых областях Норвегии главное блюдо на Рождество — рыба, а некоторые семьи предпочитают индейку в этот день.

Итальянцы предпочитают в Рождество ставить на праздничный стол рыбу или морепродукты, а в Португалии принято есть баккалао — блюдо из сушеной соленой трески.

Зажаренного на вертеле молочного поросенка подают в Испании. В Бельгии во время рождественского обеда едят телячью колбасу с трюфелями. В Голландии — кролика, оленину или дичь. В Люксембурге предпочитают кровяную колбасу. Чехи — известные мясоеды, но на рождественский стол обязательно подают рыбу.

В Рождественскую ночь, некоторые семьи, следуя давним католическим традициям, за свой стол приглашают одиноких стариков и просто совсем бедных людей.

Рождество — главный семейный праздник для католиков. Его отмечают все, даже люди, не верующие в Бога. В католических странах, по традиции, за рождественским столом собирается вся семья.

Поздравления

В Католическое Рождество все пытаются сказать друг другу много теплых и добрых слов — в интернете полно поздравлений, посвященных дню рождения Спасителя. Например:

Двадцать пятое декабря — у католиков Рождество.

Это праздник великий, он несет волшебство.

В этот день Сын Божий на землю пришел

И избавил весь мир от грехов и от зол.

Это праздник священный, он дарует любовь.

Пусть в душе расцветает она вновь и вновь!

И так:

Христос появился — засияла звезда,

Своим светом землю озаряя.

Волхвы поспешили с дарами туда,

Куда путь звезда указала.

И каждый год в день Рождества

Покрывается все волшебством,

Зажигаются свечи, добреют сердца.

С католическим всех Рождеством!

Или так:

С неба ангелы спустились,

В колокольчики звеня,

Мы оделись и умылись,

Ждем Рождественского дня.

Ждем чудес и дивных сказок

В 25-й день зимы,

Merry Christmas! — дружно скажем,

Здравствуй, праздник, вот и мы!

С наступающим Рождеством и Новым годом!

Материал подготовлен на основе открытых источников

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