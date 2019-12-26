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Демилитаризованная зона, разделяющая Корейский полуостров на Северную и Южную Корею .

Изюминка для туристов: площадка с видом на социалистическую действительность

© AFP 2019 / Jung Yeon-Je
Общество
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 Сеул построит новую смотровую башню, с которой можно будет разглядывать происходящее на территории КНДР.

КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Южная Корея планирует возвести объект на острове Кёдон у межкорейской границы в рамках усилий по привлечению туристов в регион, сообщила местная администрация.

Новая обсерватория высотой 32 метра и площадью 600 квадратных метров будет построена на вершине 242-метровой горы Хвагэ на приграничном острове Кёдон к 2021 году. Строительство обойдется в 8,5 миллиарда вон (7,3 миллиона долларов США).

Лидер КНДР Ким Чен Ын
© Photo : Пресс-служба Администрации Приморского края
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Смотровое сооружение на горе Хвагэ станет вторым объектом округа Канхва для наблюдения после Обсерватории Мира на острове Канхва, открытой в 2008 году. С новой площадки можно будет наблюдать равнину Ёнбэк в северокорейской провинции Хванхэ-Намдо.

"Обсерватория Мира на острове Канхва была сосредоточена на теме национальной безопасности. Новая смотровая площадка будет построена в концепте мира и процветания региона. Когда она будет завершена, она поможет оживить региональную экономику", — заявил представитель округа Канхва.

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