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Полигон промышленных отходов

Переработка отходов: вне полигона, на месте образования, с выработкой энергии

© Sputnik / Vladimir Fedorenko
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20191226/28680028/pererabotka-otkhodov-na-meste-obrazovaniya-s-vyrabotkoy-energii.html

Конструкторы разработали мобильный комплекс, который решает многие проблемы коммунального и сельского хозяйства.

КИШИНЕВ, 26 дек - Sputnik. Установка создана создана специалистами Донского государственного технического университета (ДГТУ) при содействии ООО "Донские технологии".

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Выработка электричества и пара.
Пилотный образец автономной микротурбинной установки "предназначен для переработки бытовых и сельскохозяйственных отходов на месте их образования с параллельной выработкой электричества, холода и тепла", - говорится в сообщении пресс-службы ДГТУ.

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Ключевое преимущество комплекса – возможность его использования в местах массового скопления мусора и побочных продуктов сельскохозяйственного производства: шелухи риса, подсолнуха, гречихи.

Основными потребителями установки, по данным вуза, станут компании по переработке твердых коммунальных отходов, сельскохозяйственные предприятия и предприятия малой распределенной энергетики.

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