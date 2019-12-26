Переработка отходов: вне полигона, на месте образования, с выработкой энергии

Конструкторы разработали мобильный комплекс, который решает многие проблемы коммунального и сельского хозяйства.

КИШИНЕВ, 26 дек - Sputnik. Установка создана создана специалистами Донского государственного технического университета (ДГТУ) при содействии ООО "Донские технологии".

© Sputnik / Алексей Даничев Выработка электричества и пара.

Пилотный образец автономной микротурбинной установки "предназначен для переработки бытовых и сельскохозяйственных отходов на месте их образования с параллельной выработкой электричества, холода и тепла", - говорится в сообщении пресс-службы ДГТУ.

Ключевое преимущество комплекса – возможность его использования в местах массового скопления мусора и побочных продуктов сельскохозяйственного производства: шелухи риса, подсолнуха, гречихи.

Основными потребителями установки, по данным вуза, станут компании по переработке твердых коммунальных отходов, сельскохозяйственные предприятия и предприятия малой распределенной энергетики.

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