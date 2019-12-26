Матвиенко: РФ примет жесткие меры, если Эстония продолжит давить на Sputnik

КИШИНЕВ, 26 дек - Sputnik. Россия примет жесткие ответные меры в отношении Эстонии, если Таллин продолжит оказывать давление на Sputnik Эстония, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет РИА Новости.
"Мы очень надеемся, что Эстония все-таки остановит эту беспрецедентную неправовую акцию, одумается. В противном случае мы примем адекватные ответные меры. Они будут жесткие", - сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24".
По ее словам, "больше мириться с притеснением наших СМИ недопустимо, эти меры будут чувствительными".
Сенатор выразила надежду, что эстонские политики, принимавшие такие решения в адрес Sputnik, "одумаются и остановятся". Матвиенко подчеркнула, что "подобные действия будут негативно сказываться на российско-эстонских отношениях в целом".
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Высокопоставленный источник в Москве ранее заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы, это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.
Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев 20 декабря направил обращения представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с просьбой взять под личный контроль ситуацию.
Давление властей Эстонии на сотрудников Sputnik вызвало массу откликов экспертного и журналистского сообщества, в том числе в Молдове.
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