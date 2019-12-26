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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

Матвиенко: РФ примет жесткие меры, если Эстония продолжит давить на Sputnik

© Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20191226/28681285/matvienko-rf-primet-zhestkie-mery-esli-estonia-prodolzhit-davlenie-na-sputnik.html

Сенатор выразила надежду, что эстонские политики, принимавшие такие решения в адрес Sputnik, "одумаются и остановятся".

КИШИНЕВ, 26 дек - Sputnik. Россия примет жесткие ответные меры в отношении Эстонии, если Таллин продолжит оказывать давление на Sputnik Эстония, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет РИА Новости.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Сотрудники Sputnik Эстония ранее получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией - Международным информационным агентством "Россия сегодня". В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, призвав не допустить ареста журналистов.

"Мы очень надеемся, что Эстония все-таки остановит эту беспрецедентную неправовую акцию, одумается. В противном случае мы примем адекватные ответные меры. Они будут жесткие", - сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, "больше мириться с притеснением наших СМИ недопустимо, эти меры будут чувствительными".

Сенатор выразила надежду, что эстонские политики, принимавшие такие решения в адрес Sputnik, "одумаются и остановятся". Матвиенко подчеркнула, что "подобные действия будут негативно сказываться на российско-эстонских отношениях в целом".

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Высокопоставленный источник в Москве ранее заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы, это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.

Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов
© Sputnik / Максим Блинов
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Угрозы в адрес Sputnik Эстония создают опасный прецедент, который может вызвать цепную реакцию по всей Европе, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Поэтому-то вопрос статуса Sputnik в Таллине — отнюдь не локальная тема, а выработка принципа для всего континента", — сказал он.

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев 20 декабря направил обращения представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с просьбой взять под личный контроль ситуацию.

Давление властей Эстонии на сотрудников Sputnik вызвало массу откликов экспертного и журналистского сообщества, в том числе в Молдове.

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