Эстонский правопорядок: Таллин прокомментировал ситуацию со Sputnik

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский запустил флешмоб #СпутникСила в поддержку сотрудников портала Sputnik Эстония, на которых Таллин оказывает давление.

КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. МИД Эстонии озвучил свою позицию по ситуации со Sputnik, глава ведомства Урмас Рейнсалу заявил, что власти республики будут действовать в соответствии с "эстонским правопорядком".

"Эстония не поддаётся давлению ни одного иностранного государства в вопросах, касающихся беспристрастного применения закона на территории Эстонской Республики. Что касается Sputnik, то эстонские власти применяют в соответствии с эстонским правопорядком политику санкций Европейского союза, которая была принята, в частности, в отношении ряда граждан России, поддержавших агрессию против Украины", - заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

И это при том, что МИА "Россия сегодня" - не под санкциями. Об этом Таллину уже неоднократно напомнили. Даже представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти страны воздержаться от ненужных ограничений работы Sputnik, которые могут повлиять на свободный поток информации.

В декабре сотрудники Sputnik Эстония получили от Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения со своим работодателем — Международным информационным агентством "Россия сегодня".

Евросоюз пообещал разобраться в сложившейся ситуации. Его представитель отметил, что вопросы выполнения санкций находятся в компетенции стран-членов ЕС.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал угрозы Таллина в адрес Sputnik Эстония опасным прецедентом, который может вызвать цепную реакцию по всей Европе.

В МИД России назвали ситуацию возмутительной, отметив, что власти Эстонии "в своей травле российского информагентства перешли на такие тоталитарные методы, как грубое запугивание его работников и партнеров карательными мерами". Президент Владимир Путин заверил, что Россия сделает все возможное, чтобы поддержать своих журналистов.

Поддержали эстонских коллег и молдавские журналисты.

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский запустил флешмоб #СпутникСила в поддержку сотрудников портала Sputnik Эстония. Символом флешмоба стала окрашенная в фирменный желтый цвет гиря, на которой по-английски написано "Got You Covered!" ("Положись на нас!"). В поддержку коллег из Sputnik Эстония выступили журналисты молдавского хаба.

Бывший премьер-министр Эстонии, экс-мэр Таллина Эдгар Сависаар также выступил против давления на сотрудников Sputnik Эстония. Он подчеркнул, что "СМИ должны быть свободными, даже если они нам не нравятся".

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