Додон выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Казахстане

От имени граждан Республики Молдова и от себя лично молдавский президент выразил сочувствие всему народу Казахстана и передал глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

КИШИНЕВ, 27 дек – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон выразил соболезнования лидеру Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву и всему казахскому народу в связи с авиакатастрофой под Алма-Атой.

"Направил телеграмму соболезнования президенту Республики Казахстан Касыму-Жомарту Токаеву в связи с крушением в районе Алма-Аты самолета, в результате чего есть погибшие, в том числе дети", - написал Додон на своей странице в Facebook.

От имени граждан Республики Молдова и от себя лично молдавский президент выразил сочувствие всему народу Казахстана и передал глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены. По данным генконсульства РФ, россиян на борту разбившегося самолета не было.

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