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МИА "Россия сегодня" требует пересмотреть санкции против журналистов в Эстонии

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Общество
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Преследование Sputnik и RT в США и Европе (65)
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Письмо от RAB можно трактовать таким образом, что работники должны прекратить трудовые договоры, однако соответствующее обязательство не предусмотрено ни в одном правовом акте.

КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. МИА "Россия сегодня" подало в Департамент полиции и погранохраны Эстонии ходатайство о проверке оснований для применения санкций в отношении агентства и о пересмотре решения, которое может повлечь уголовное преследование сотрудников Sputnik Эстония.  Соответствующий документ направила в правоохранительные органы Шеф-редактор Sputnik Эстония Елена Черышева.

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В ходатайстве отмечается, что МИА "Россия сегодня" не входит в санкционный перечень ЕС, хотя в нем и значится гендиректор агентства Дмитрий Киселев. При этом даже в эстонском законодательстве сказано, что санкции могут применяться только к тем юридическим и физическим лицам, которые прямо упомянуты в станционном списке, отмечает Sputnik Эстония.

"В отношении к "России сегодня" это означает, что для применения к "России сегодня" санкций должно быть доказано, что средства (агентства) "Россия сегодня" находятся под контролем Дмитрия Киселева как санкционированного лица или в его владении. Бесспорным является тот факт, что средства и ресурсы, которые принадлежат унитарному предприятию Российской Федерации, не принадлежат Дмитрию Киселеву", - указывается в документе с уточнением, что все имущество, доход и прибыль агентства являются федеральной собственностью.

Отмечается также, что генерального директора назначает на должность президент РФ, а решение ключевых вопросов предполагает согласование или утверждение Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям.

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"Важно понять, что имущество и активы "России сегодня" находятся под контролем Российской Федерации, а не генерального директора. Исходя из вышеприведенного… подписавшийся просит, чтобы RAB (Rahapesu Andmebüroo, Бюро информации об отмывании денег - ред.) проверило основания для применения санкций в отношении "России сегодня", - говорится в документе.

В обращении агентства также указано, что его сотрудники уже заключили трудовые договоры с (агентством) "Россия сегодня". "Таким образом, обязательство не заключать договоры в дальнейшем не является уместным. Письмо от RAB можно трактовать таким образом, что работники должны прекратить трудовые договоры, однако соответствующее обязательство не предусмотрено ни в одном правовом акте", - отмечается в ходатайстве.

Решение Департамента полиции и погранохраны Эстонии ожидается в течение 30 дней.

Сотрудники Sputnik Эстония ранее получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией - Международным информационным агентством "Россия сегодня". В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, призвав не допустить ареста журналистов.

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Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявил, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Высокопоставленный источник в Москве ранее заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы, это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.

Угрозы в адрес Sputnik Эстония создают опасный прецедент, который может вызвать цепную реакцию по всей Европе, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Поэтому-то вопрос статуса Sputnik в Таллине — отнюдь не локальная тема, а выработка принципа для всего континента", — сказал он.

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев 20 декабря направил обращения представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с просьбой взять под личный контроль ситуацию.

Давление властей Эстонии на сотрудников Sputnik вызвало массу откликов экспертного и журналистского сообщества, в том числе в Молдове.

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